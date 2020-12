Wirtschaft im Jahr 2021

Im Jahr 2020 haben politische Entscheidungen die Liquidität von Unternehmen gestärkt. Im neuen Jahr könnte es eng werden.

Die wirtschaftliche Last der Pandemie erfasste bisher meist die kleinen Unternehmen, die mit Schließungen und den Folgen zu kämpfen hatten. Die finanziellen Auswirkungen von Covid-19 sind größer als sie während der Finanzkrise waren. Wenn staatliche Hilfen wie günstige Kredite und Subventionen nachlassen, bleiben die Schulden bei den Unternehmen. Im Euroland sind die langfristigen Verbindlichkeiten heute im Vergleich zum Jahr 2008 deutlich angestiegen. Aber die Finanzmärkte vermitteln Optimismus und die Aktienbewertungen steigen.

Doch gibt es Warnungen, dass ein unter den Erwartungen liegendes Wachstum im nächsten Jahr die Insolvenzen um 20 Prozent steigern könnte. Die Inflation könnte damit auch gedrückt bleiben, zumindest bis es größere Einschnitte bei der Produktivbasis gibt. Damit werden auch die Zinssätze auf dem niedrigen Niveau bleiben. Wer der dennoch durch negative Realzinsen vorhandenen Geldentwertung Paroli bieten möchte, der muss sich genau umschauen.

Da kommt man an Investments in Gold- und auch Silberunternehmen nicht vorbei. Zum Beispiel käme Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=GNaAxVU6tsg&t=2s – in Betracht. In absehbarer Zeit wird die Gesellschaft mit seinem Panuco-Silber-Gold-Projekt in Mexiko zu den Produzenten gehören. Die Liegenschaft umfasst fast 10.000 Hektar. Neueste Bohrungen ergaben bis zu 117,9 Gramm Silber sowie 3,71 Gramm Gold.

Auch GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=42YOOPxclKU&t=14s – überzeugt zum einen mit einem großen Portfolio von Projekten (Gold, Gold-Kupfer) in Kanada, Brasilien, Peru, Kolumbien und in den USA. Zum anderen gelang dem Unternehmen die Gründung einer eigenen Royalty-Gesellschaft.

