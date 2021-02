Wirtschaftlichkeitsrechnung ganz einfach

Viele Mitarbeiter in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung tun sich schwer für Investitionsmaßnahmen die dafür notwendigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen.

Das führt zum einen zu Investitionsstau oder z. Teil unwirtschaftlichen Entscheidungen, welche oft zu ernsten Konsequenzen führen.?

Mit dem Software-Tool?Invest for Excel?sind sind diese Probleme behoben. Sie können einfache bis komplexe Investitionsentscheidungen mit Excel-Add-On in kürzester Zeit erstellen.Wenn die Eingangsdaten bereits in Excel verfügbar sind müssen diese nicht wie bei vielen Konkurrenzprodukten in Dialogmasken eingegeben werden. Sie können diese Daten einfach mit dem Modell verknüpfen und erhalten aussagefähige Ergebnisse innerhalb von wenigen Stunden. Zu den Features zählen Ertrags- und Liquiditätskennziffern sowie eine mögliche Bewegungsbilanz.?

In der 7. Kalenderwoche bieten wir ein kostenloses Einführungsseminar dazu an. Anmeldungen erfolgen über mail@robert-roller.de oder telefonisch unter 030-45020997.?

Zahlreiche Verwaltungen und Unternehmen setzen die?Software der Firma Datapartner bereits erfolgreich ein.?

Eine Online-Vorschau des Seminars erhalten Sie?hier?(Link zu:?https://drive.google.com/file/d/1BRZeTyiqT7tZt3w3mCoGH-ZQ2SZ9hXBr/view?usp=sharing)