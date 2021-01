„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“: Wirtschaftsjunioren zeichnen Schüler im Kreis aus

Die Wirtschaftsjunioren Bonn / Rhein-Sieg haben die Kreissieger im Schülerquiz ?Wirtschaftswissen im Wettbewerb? gekürt. Gewonnen haben drei Schüler des Gymnasiums Lohmar. Sie freuen sich nun gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer über einen Zuschuss von 1.000 Euro zur nächsten Klassenfahrt. Gespendet wurde der Betrag von der Volksbank Köln Bonn eG.

Einen weiteren Preis stellt die Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG: einen Klassensatz des Magazins ?simplify Wissen? für den Kurs Sozialwissenschaften des Anno Gymnasiums in Siegburg. Kursleiter Achim Werner freut sich mit den Schülerinnen und Schülern und nahm die ersten Ausgaben in Empfang (siehe Foto).

Bundesweit stellten sich über 20.000 Schüler den 40 Multiple-Choice-Fragen zu den Themen Wirtschaft, Politik, Internationales, Finanzen und Digitalisierung. Die erfolgreichsten Teilnehmer aus den Kreisen treten beim Bundesfinale gegeneinander an.

?Deutsche Schüler lernen leider sehr wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge in der Schule“, bemängelt Manuela Wloch, Projektleiterin ?Wirtschaftwissen im Wettbewerb? der Wirtschaftsjunioren Bonn/Rhein-Sieg. ?Dabei gehört wirtschaftliches Verständnis klar zur Allgemeinbildung und ist Grundlage für das Verständnis vieler politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. In den Schulen werden aktuelle Trends kaum behandelt und manchmal sogar ein negatives Unternehmerbild vermittelt. Wie soll da ein Gründergeist entstehen? Deswegen gehen wir jungen Unternehmer in die Schulen, um wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln und für das Unternehmertum zu begeistern“, ergänzt Wloch.

Umso so erfreulicher sind die tollen Ergebnisse der Kreisteilnehmer. Die Wirtschaftsjunioren veranstalten ?Wirtschaftswissen im Wettbewerb? seit über 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Schulen im gesamten Bundesgebiet. Mit dem Quiz, an dem Schüler und Schülerinnen der 9. Klassen aller allgemeinbildenden Schulen teilnehmen können, soll das Interesse junger Menschen an Wirtschaftsthemen geweckt werden. Interessierte Schüler*innen und Lehrer*innen können sich gerne jetzt schon für den Wettbewerb 2021/2022 unter https://www.wjd.de/projekte/wirtschaftswissen-im-wettbewerb-www bewerben.