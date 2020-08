“Wissen hoch zwei” in 3satüber Digitalisierung und Bildung / Doku “Digitale Bildungsschere” und “scobel: Ehtik fürs Digitale” (FOTO)

Donnerstag, 3. September 2020, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Die Coronapandemie hat gezeigt, wie stark die Digitalisierung den Bildungssektor, aber auch immer mehr die Wirtschaft und das Privatleben verändert. “Wissen hoch 2” in 3sat zeigt am Donnerstag, 3. September 2020, um 20.15 Uhr in der Dokumentation “Digitale Bildungsschere”, wo das deutsche Bildungssystem bei der Digitalisierung steht. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel in “scobel: Ethik fürs Digitale” darüber, ob die Gesellschaft auf den mit der Digitalisierung einhergehenden rapiden und komplexen, Wandel auch ethisch gut vorbereitet ist.

Alte Kreidetafeln, langsame Computer, kein WLAN und Lehrkräfte mit mangelnder Medienkompetenz: In der Wissenschaftsdokumentation “Digitale Bildungsschere” zeigt Valerie Henschel, wie Bildung im digitalen Zeitalter aussehen sollte und was noch getan werden muss, damit Bildungsgerechtigkeit herrscht. Von den fünf Milliarden Euro des “DigitalPakts Schule” wurden bislang erst 40 Millionen abgerufen. Dabei wollen Bund und Länder die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Bildungssystem in Zeiten des digitalen Wandels Teilhabe und Mündigkeit für alle Heranwachsenden sowie Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind ermöglicht. Lehrende warnen, dass die Bildungsungerechtigkeit zunimmt und die Kluft zwischen Schülern und Schülerinnen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen in der gegenwärtigen Krise noch größer wird.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über “Ethtik fürs Digitale”. Leistungsfähige Technologien und Algorithmen führen zu rasanten Transformationen in sozialen und ökonomischen Systemen. Damit diese Entwicklung die Menschen nicht überrollt, braucht die Gesellschaft dringend Werte und Regeln für Entscheidungen.

Eine grundlegende Frage, die in ethischen Debatten immer wieder auftaucht, lautet: Unterliegen die Veränderungen den Zwängen der Ökonomie, oder kann der technologische Fortschritt auch für demokratische Prozesse und soziale Erneuerungen genutzt werden? Viele der im Internet gesammelten Daten sind private Daten, die auch für manipulative Zwecke genutzt werden können. Was machen Facebook, Google und andere Technik-Giganten damit? Sind digitale Informationen der neue Rohstoff für ökonomische und politische Erfolge im 21. Jahrhundert? Und: Erfüllt die KI-Forschung ethische Kriterien, und kann sie einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronapandemie leisten? Zu Gast bei Gert Scobel sind Yvonne Hofstetter, Sachbuchautorin und unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Markus Gabriel, Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie, sowie Armin Nassehi, Autor und Professor für Soziologie an der Universität München sowie Buchautor.

Beide Sendungen sind ab Sendedatum fünf Jahre lang in der 3sat-Mediathek verfügbar.

In 3sat steht mit “Wissen hoch 2” der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

