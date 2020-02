WMS ist nicht gleich WMS – Entdecken Sie LogoS 3 auf der LogiMAT 2020

Dort präsentiert GIGATON mit Ihrem WMS LogoS 3 Enterprise ziel- und praxisorientierte Anwendungsmöglichkeiten für die Inhouse-Logistik, insbesondere für die Bereiche Lagerverwaltung, Versandsysteme, Staplerleitsysteme und Materialflusssteuerungen!

Es werden die hochmoderne Softwarearchitektur sowie das grafische Re-Design, als auch die browserbasierten Oberflächen von LogoS 3 vorgestellt. Gigaton setzt hier, besonders bei der Softwareentwicklung altbewährt, doch State of the Art, auf einen hohen Funktionalitätsumfang, sowie Flexibilität, Usability und Ergonomie in der Anwenderbedienung.

Überzeugen Sie sich doch einfach selbst von LogoS 3 und besuchen uns in Halle 8, Stand G81.

Wir freuen uns auf Sie!

GIGATON ist ein führender Anbieter für standardisierte Warehause Management Systeme mit besonderer Ausrichtung auf Logistikdienstleister. Aus der Anforderung heraus, umfassende und komplexe logistische Prozesse zu steuern, hat sich das breit aufgestellte Lagersteuerungs- und Organisationssystem LogoS entwickelt, das seine Schwerpunkte traditionell in den Branchen Lebensmittel, Tiernahrung, Chemie, Pharma, Textil, Kosmetik, Merchandising- und Lifestyleprodukte, Elektronik, Food- und Nonfood-Handel wie auch in den verarbeitenden Industrien der Metall- und Kunststoffbranche hat. Das mehrmandanten- und mehrlagerfähige System ist europaweit zwischenzeitlich in mehr als 150 Installation in Betrieb. Durch den konsequent modularen Aufbau und das hohe Maß an Parametrisierbarkeit des Systems können jegliche individuellen Kundenanforderungen schnell und effizient umgesetzt werden. Durch diese Softwarearchitektur kann das System auch im Betrieb jederzeit ergänzt und an neue Geschäftsprozesse angepasst werden. Damit bietet LogoS die von vielen Kunden erwartete Flexibilität an sich gerade in der Logistik ständig ändernden Anforderungen.