Wo Deluxe-Immobilien in der Hauptstadt-Metropole Berlin Ihre Kasse füllen

Der Wert einer Immobilie ist schon von alters her eine Funktion der jährlichen Mieteinnahmen. Je höher der Mietertrag am Ende der strategisch geplanten Entwicklungsarbeiten zur Verbesserung der Marktakzeptanz ist, desto teurer kann die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden.

Genau für diese Herausforderung bietet die Confianza Real Estate PLC nun eine maßgeschneiderte Antwort, die Chance & Risiko in eine Investoren-freundliche Balance bringt: Die streng limitierte Kapitalanlage in einem boomenden Zukunftsmarkt, die Sie immer auf der sicheren Seite bleiben lässt. Ganz nach dem Motto: Wenn Deluxe-Mieter und Käufer sich rundum wohl fühlen, füllen sich Ihre Kassen. Genau das macht aus einem Bauträger erst einen Hochkaräter mit außergewöhnlichem Schliff in einem so hart umkämpften Markt.

Kleinanleger gesucht.?Umsatzexplosion garantiert

Dirk Jahnel, Vorstand der Confianza Real Estate PLC kennt den Markt sowie die Schwachstellen bestehender Angebote wie kaum ein anderer und hat ein Konzept entwickelt, das in schier atemberaubendem Tempo aus einem Aschenputtel unter den Immobilien in der Metropolregion Berlin wieder einen flotten Hirsch auf dem Markt macht, den zahlungskräftige Mieter scharenweise umwerben.

Geboten werden individuell auf die Vorstellungen von anspruchsvollen Mietern angepasste Lösungen und die kreative Ausschöpfung von Flächenreserven zu möglichst geringen Baukosten durch einen erfolgsverwöhnten und erfahrenen Bauträger in der Metropole Berlin, die im absoluten Hochpreissegment innerhalb Deutschlands nicht nur inländische Partner überzeugen, sondern auch ausländische Investoren wie Motten das Licht anlockt. Eine nicht versiegende Umsatzquelle. Was gestern durch Mieteinnahmen die Kassen klingeln ließ, erfreut morgen mit Verkäufen von selbst entwickelten Immobilien zu steigenden Preisen in den besten Lagen das Herz jedes Anlegers.

Doch nicht genug: Durch das einzigartige Geschäftsmodell verbinden sich hohe Dividenden und regelmäßige Sonderausschüttungen zu einer Rendite der Luxus-Klasse.

Das ist Stoff, aus dem Anleger-Träume gewoben werden. Investieren Sie jetzt in die krisensichere, boomende Metropolregion und seien Sie bei der ersten Finanzierungsrunde dabei, mit der das nächste Projekt in Millionenhöhe, dessen Entwicklungsphase auf 3 bis 4 Jahre angelegt ist und für das im Anschluss ein Verkauf zu Höchstpreisen an den Bestbieter unter den Schlange stehenden Investoren geplant ist, finanziert wird. Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich an dieser Kapitalrunde beteiligt, schöpft nicht nur hohe Renditen bei gleichzeitig hoher Sicherheit durch die Bestandsimmobilie ab, sondern partizipiert auch an den signifikanten inneren Wertsteigerungen der Aktien durch ständig steigende Marktpreise der Immobilie der ersten Jahre mit, wenn er seine Aktien zu hohem Kurswert wieder verkauft.

Gehen Sie jetzt an Bord, bevor sich das kurze Zeitfenster zum Einstieg wieder schließt.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf:?confianza-real-estate.com