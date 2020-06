Woerterbuch/ deutsch-englisch Uebersetzer: Technik-Texte

Vorhaben:Sie wollen Technische Texte (insbesondere Bedienungsanleitungen) uebersetzen.

Beispielsweise:

– Teiledokumentation

– Technische Beschreibungen

– Funktionsweisen von Maschinen

– Betriebsanleitungen im Maschinenbau

– Einbauanleitungen

– Funktionsschema

– Montageanleitungen

– Ueberwachungseinrichtungen

– Zerlegung einer Baugruppe

– Technische Spezifikationen

LÖSUNG:

Woerterbuch zum Selbststudium/ Fachuebersetzer, um Technisches Englisch von technischen Texten

(Mechatronik-Fachtexte; Technik-Saetze; Maschinenbau-Formulierungen)

und Antriebstechnik-Begriffen

(Wortzusammensetzungen)

und

Abkuerzungen

zu uebersetzen

Uebersetzungen von englischen + deutschen technischen Texten

+

Woerterbuch Mechatronik

(Beispielsweise technische TEXT-Übersetzungen für Maschinen- und Anlagenbau:

Fachspezifischen Benennungen und Begriffe der Fachterminologien werden uebersetzt)

Beschreibung:

BESONDERES MERKMAL:

Eingabe-MASKE fuer Begriffe-Suche

+

Eingabe-MASKE fuer Text-Suche

konkret:

Sprachensoftware zum Uebersetzen mit 2 Eingabe-Masken:

– Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Begriffe-Suche

(Mechatronik-Woerterbuch)

+

– Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Text-Suche

Begriffe (Beispiele):

– Pruefstand..

– Messkopf..

– Drehung..

– Umbau der Anlage

– elektromechanische..

usw.

deutsch-englisch Uebersetzungen (Beispiele):

Montageband: Anordnung von Montagestationen laengs eines Fließbandes. {Fertigungstechnik}

Belt assembly line: Layout of assembly stations along a belt conveyor.

Herunternehmen eines Werkstückes von einem Transportband {Technik}

retrieving a workpiece from a conveyor

Abgratwerkzeug: Werkzeug zum Abscheren des Grates vom Schmiedestück. {Fertigungstechnik}

Clipping tool/ trimming tool: A tool used for removing flash by shearing it from the forging.

Keine Angst mehr vor Anleitungen ..

… in englischer Sprache.

FACHBEREICHE (Beispiele):

Consumer Electronics, Telekommunikationstechnik, Eisen- und Metallindustrie, Maschinenbau, Fertigungstechnik, Antriebstechnik, Computertechnik, Informationstechnik, Feinmechanische und optische Industrie, Mikroelektronik, Elektronik, Elektrotechnik, Messtechnik, Prozessautomatisierung, Steuertechnik, Anlagenbau