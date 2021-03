Wohnungsumzug selbst machen oder lieber vom Profi?

Selbst machen – die Vorteile

Einen Umzug (https://www.immobilienmakler-nbg.de/umzug.html) selbst durchzuführen hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind automatisch die Vorteile, den Umzug von Anfang an von einem Profi durchführen zu lassen. Wer genügend zuverlässige Freunde hat, kann natürlich viel Geld sparen. Allerdings kann genau das auch viele Nerven kosten. Die Helfer müssen nicht nur rechtzeitig organisiert, sondern müssen auch anständig verpflegt werden. Wenn Sie noch jung sind, haben Sie möglicherweise keinen großen Hausstand, mit dem Sie umziehen müssen. Dann kommt ein DIY-Umzug durchaus infrage.

Wer umzieht, ob freiwillig oder aus Sachzwängen heraus, muss sich von seinen gewohnten Räumlichkeiten trennen. Dabei kann es sehr sinnvoll sein, alles selbst und in Ruhe so einzupacken, dass nichts zerbrechen kann. Ein solcher selbst durchgeführter Umzug kann auch etwas Abschließenden haben. Möglicherweise kommen Ängste mit ins Spiel. Denn ein Umzug beendet auch immer ein kleines oder größere Kapitel im Leben. In dieser durchaus emotionalen Situation ist es schön, liebe Freunde um sich zu haben, die mit anpacken. Alleine durch ihre Anwesenheit signalisieren sie Ihnen: Nicht alles ändert sich. Sie sind nicht alleine und werden es auch zukünftig nicht sein.

Vom Profi machen lassen – die Vorteile

Es gibt viele Gründe, eine professionelle Umzugsfirma zu beauftragen. Beispielsweise wenn nach einem Immobilienverkauf (https://www.immobilienmakler-nbg.de/immobilienverkauf.html) das entsprechende Budget vorhanden ist. Bevor Sie sich aber für ein Unternehmen entscheiden, sollten Sie verschiedene Angebote einholen. Nur dann ist ein echter Vergleich möglich. Achten Sie dabei auch auf das „Kleingedruckte“. Bei Formulierungen wie „Abrechnung nach Aufwand“ sollten Sie aufhorchen. Sie können vorab nicht wissen, wie hoch der Aufwand sein wird. Vereinbaren Sie besser einen Festpreis!

Wenn Sie fit und gesund sind, stört es Sie womöglich nicht, falls sich Ihre Wohnung im 5. Stock eines Wohnhauses ohne Fahrstuhl befindet. Ansonsten ist ein professionelles Umzugsunternehmen dem DIY vorzuziehen. Wer schon etwas älter ist, sollte sich an eine Firma wenden. Nur dann ist ein Umzug stressfrei und logistisch organisiert garantiert. Außerdem ist ein seriöses Unternehmen haftpflichtversichert. Falls beim Umzug etwas kaputt gehen sollte, bekommen Sie dafür eine finanzielle Entschädigung. Wenn Sie allerdings sicher sein möchten, dass unterwegs nichts beschädigt wird, können Sie alles, was Ihnen lieb und teuer ist, selbst einpacken. Schließlich kann eine Versicherung nicht den ideellen Wert eines Gegenstandes ersetzen.

Freunde helfen zwar gerne, wenn sie gefragt werden. Aber vermutlich freuen sich ebensoviele von ihnen, wenn es gar nicht erst soweit kommt. Es ist auch für junge, kräftige und gesunde Menschen nicht einfach, ein Klavier oder eine Waschmaschine zu bewegen. Profis haben die dafür notwendigen Hilfsmittel, wie etwa spezielle Gurte, und wissen, wie sie damit umgehen müssen, damit sie sich nicht ihre Rücken zu verrenken.

Fazit

Die Entscheidung, ob Sie einen Umzug selbst durchführen oder doch lieber von einem Umzugsprofi machen lassen sollten, kann Ihnen niemand abnehmen. Es kommt sehr auf Ihre persönliche Situation an. Falls es Ihre finanzielle Situation zulässt, sollten Sie eine Umzugsfirma in Betracht ziehen. Sie spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern sorgt dafür, dass ein anstrengender Umzug am Ende doch einigermaßen bequem zu bewältigen ist.