Wollen Sie Ihr Geld zur?ck? Dann ist es Zeit f?r Ihre eigene Russen Inkasso Erfahrungen!

Die Erfahrungen vom Russen Inkasso (https://www.russen-inkasso.com/)best?tigen, dass mit dem Geldeintreiben auf russische Art selbst drei?te Schuldner bereit sind, offene Forderungen schnellstm?glich zu begleichen. Bereits seit 1991 treiben Schmidt und seine Kollegen des ZAK Russen Inkasso auf russische Art sehr erfolgreich Schulden ein. Ganz egal, wie hartn?ckig oder stur der Schuldner ist, dem ZAK Russen Inkasso gelingt es selbst in ?ber 90% der schwierigsten F?lle das Problem zu Gunsten ihrer Auftraggeber auf russische Art zu l?sen.Wir wollten wissen, was Russen Inkasso, Russisch Inkasso oder auch Moskau Inkasso bedeutet und ob es in Russland auch ein Russen Inkasso gibt. Das ZAK Russen Inkasso teilt freundlicherweise ihre Erfahrungen in diesem Bereich und beantwortete Fragen mit interessanten Fakten.

WAS BEDEUTET RUSSEN INKASSO?

Der Begriff Russen Inkasso ist sehr negativ gepr?gt. H?ufig wird Russen Inkasso mit illegalen Methoden zum Geld einzutreiben verbunden. Das weist Thomas Schmidt von ZAK Russen Inkasso entschieden zur?ck. Im Wesentlichen steht die Begrifflichkeit Russen Inkasso f?r ausgefeilte psychologische Methoden und Taktiken, welche sich stets im geltenden rechtlichen Rahmen bewegen. Jedoch macht Thomas Schmidt auch aufmerksam darauf, dass sich nicht alle seine Konkurrenten an den Grundsatz der Rechtsg?ltigkeit halten. Was allgemein ein schlechtes Licht auf die Branche wirft und stigmatisiert. F?r das Russen Inkasso von ZAK stehen die Begrifflichkeiten Russisch Inkasso, Russen Inkasso und auch Moskau Inkasso f?r Beharrlichkeit und die bereits erw?hnten ausgefeilten psychologischen Methoden und Taktiken.

GIBT ES DAS RUSSEN INKASSO AUCH IN RUSSLAND?

Selbstverst?ndlich gibt es das Russen Inkasso auch in Russland, auch entgegen der Behauptung vieler „Informationsquellen“ im Internet. Russland verf?gt bereits seit 1995 ?ber ein gerichtliches Inkassoverfahren. Das gerichtliche Inkassosystem wird mittels eines sogenannten Arbitrageverfahrens eingeklagt. Die Klage einer offenen Forderung muss beim zust?ndigen Arbitragegericht eingehen. Der Haken ist, dass dieses Arbitrageverfahren nur bis zu einer Summe von umgerechnet 6.000 Euro gilt. Allerdings sind trotz der niedrigen Forderungssumme mit einem Arbitrageverfahren hohe Kosten verbunden. Hinzu kommt noch, dass die meisten Russen ihr Geld bevorzugt bar zuhause aufbewahren, anstatt auf dem Konto einer Bank. Dadurch l?sst sich die Liquidit?t des Schuldners schwerer nachweisen. Genau deswegen existiert auch ein au?ergerichtliches Inkassosystem und somit das Russen Inkasso in Russland selbst auch. Da die Zahlungsmoral der Russen sehr niedrig ist, wir mit einem pers?nlichen Besuch der Geldeintreiber vom Russen Inkasso und deren psychologischen Methoden und Taktiken der Schuldner schneller zur Zahlung bewogen.

RUSSEN INKASSO ERFAHRUNGEN: G?NSTIGER UND EFFEKTIVER

Die (notwendige) Beharrlichkeit l?sst sich auf die russische Gesetzgebung zur?ckf?hren. Russische Firmen zahlen eine empfindliche Strafe, sollten diese keinerlei nachweisliche Bem?hungen machen offene Forderungen einzutreiben. Nachzulesen ist das Ganze im Artikel 15.25 des russischen OWI-Gesetzes. Diese Strafen bewegen sich zwischen 75 bis 100 Prozent der Forderung oder dem aktuellen Refinanzierungssatz der russischen Zentralbank zum Zeitpunkt des Verzugs der Zahlung. Deswegen setzt man in Russland nach wie vor bevorzugt auf das au?ergerichtliche Russen Inkasso. In Deutschland auch bekannt als Russisch Inkasso und Moskau Inkasso. Aber egal, wie man es nennt, geht es dabei immer um pers?nlichen Kontakt zum schwierigen Schuldner, der sich mit Tricks um das Begleichen offener Forderungen windet. Ein Russen Inkasso ist in den meisten F?llen g?nstiger und effektiver als gerichtliche Verfahren – auch in Deutschland.

SPORTLICHE UND TOP FITTE MITARBEITER DES RUSSEN INKASSO (https://www.russen-inkasso.com/)

Die Geldeintreiber vom Russen Inkasso fallen vor allem durch ihr sportliches, einsch?chterndes Erscheinen auf. Das ist aber einzig und allein darauf zur?ckzuf?hren, dass die Geldeintreiber in der Lage sein m?ssen, sich vor Angriffen selbst sch?tzen zu k?nnen. F?r einen Notruf bleibt meist keine Zeit. Auf Grund dessen m?ssen die Geldeintreiber t?glich die Kunst der Selbstverteidigung trainieren. Grunds?tzlich beruht das Vorgehen des seri?sen Russen Inkasso jedoch auf pers?nlichen Kontakt und psychologische Taktik.

MACHEN SIE ERFAHRUNGEN MIT DEM RUSSEN INKASSO

www.russen-inkasso.com (https://www.russen-inkasso.com/impressum/) und auch www.geld-eintreiben.de (https://www.geld-eintreiben.de/impressum/) sind ein Angebot der ZAK Inkasso Group Corp.

ZAK Inkasso Group Corp. in weltweit t?tig. Ob in der Schweiz, Deutschland, ?sterreich, Spanien oder sonst wo: Die ZAK Inkasso Group Corp. verf?gt ?ber ein riesiges Netzwerk und besch?ftigt ?ber 380.000 Mitarbeiter weltweit. Thomas Schmidt ist Ansprechpartner f?r die Europa-Region. Weitere Infos auch ?ber https://www.zak-inkasso.ch/ (https://www.zak-inkasso.ch/)

