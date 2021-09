Wolters Kluwer startet die 2021 CCH® Tagetik User Days zur weltweiten Vernetzung von Führungskräften aus dem Finanzwesen

Wolters Kluwer, einer der weltweit führenden Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, hat heute die alljährlich stattfindenden CCH® Tagetik User Days angekündigt. Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltungsreihe kommen Kunden und Partner im September und Oktober in sieben regionalen Veranstaltungen weltweit zusammen.

Nach dem großen Erfolg der globalen Anwenderkonferenz CCH® Tagetik inTouch im vergangenen Mai, bei der sich weltweit 2.600 Teilnehmer virtuell austauschten, bieten die bevorstehenden Anwendertage ein vertraulicheres virtuelles Setting , mit starkem regionalen Fokus der jeweiligen Agenden.

Passend zum Thema der globalen Konferenz – „Go Beyond. Be Empowered.“ – wollen die CCH® Tagetik User Days Führungskräfte aus dem Finanzbereich motivieren, die Zukunft aktiv zu gestalten, indem sie Innovationen in ihrem Unternehmen aus dem „Office of the CFO“ heraus vorantreiben.

Zu den Veranstaltungshöhepunkten zählen u. a.:

Die sich verändernde Rolle des Finanzbereichs aus der Perspektive des CFO, präsentiert von Kevin Entricken, CFO von Wolters Kluwer & Member of the Executive Board

Vorstellung der neuen Supply Chain Planning-Lösung nach der kürzlich erfolgten Akquisition von Vanguard Software, die Verbindung von Finanzen und Operations zu einer integrierten Unternehmensplanungslösung

Neueste Anwendungsbeispiele zu CCH® Tagetik Predictive Intelligence

Spezielle Workshops und Software-Präsentationen

Interaktive Sessions mit regionalen Themen, die von den lokalen Teams in mehreren Sprachen angeboten werden

„Die CCH® Tagetik User Days bieten unseren Kunden und Partnern eine großartige Gelegenheit, sich mit Kollegen und Produktexperten zu vernetzen und mehr über die Technologie zu erfahren, die sie jeden Tag einsetzen“, sagt Ralf Gärtner, SVP & General Manager, TAA Corporate Performance Solutions. „Jede Veranstaltung ist anders und die regionalen Teams setzen dabei ihre eigenen, an der jeweiligen Community orientierten Schwerpunkte. Ich freue mich, dass unsere Kunden mehr über die KI-basierten Lösungen von CCH® Tagetik erfahren können, darunter Predictive Intelligence und Supply Chain Planning. Die Welt der Finanzen verändert sich. Und die Zukunftsaussichten sind glänzend.“

Die Termine in den Regionen sind:

Benelux & Nordic – Donnerstag, 16. September

Nordamerika – Montag, 20. September – Freitag, 24. September

Frankreich – Donnerstag, 23. September

DACH – Donnerstag, 30. September

UK – Dienstag, 12. Oktober – Freitag, 15. Oktober

APAC – Mittwoch, 20. Oktober – Donnerstag, 21. Oktober

Die Registrierung zu den 2021 CCH® Tagetik User Days ist für Anwender kostenlos und wird von den Partnern co-gesponsert. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Produktexperten, Berater und Wolters Kluwer-Führungskräfte zu treffen und sich gleichzeitig mit anderen Anwendern aus ihrer regionalen CCH® Tagetik-Community auszutauschen und zu netzwerken.

Weitere Informationen zu den CCH® Tagetik User Days sind hier zu finden.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Governance, Risiko und Compliance sowie Recht und Regulierung. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 19.200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer hat ein gesponsertes Level 1 American Depositary Receipt (ADR)-Programm. Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt (WTKWY).

Mehr Informationen zu unseren Lösungen und unserem Unternehmen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.