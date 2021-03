Wolters Kluwer zum vierten Mal in Folge Market Leader für seine Expertenlösung CCH? Tagetik im BARC Score Financial Performance Management DACH 2021

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, wurde für die mehrfach ausgezeichnete Expertenlösung CCH Tagetik im BARC Score Financial Performance Management (FPM) 2021 in der DACH-Region als „Market Leader“ ausgezeichnet.

Der BARC Score FPM DACH bewertet insgesamt 14 Anbieter aus dem Segment und berücksichtigt sowohl Cloud- als auch On-Premises-Lösungen. Vertreten sind ausschließlich Anbieter mit starkem FPM-Fokus, die einen signifikanten Umsatz generieren. Eine weitere Voraussetzung ist eine bedeutende Anzahl von Implementierungen innerhalb der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz).

Anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs werden die vertretenen Anbieter in den beiden Dimensionen „Portfolio Capabilities“ und „Market Execution“ bewertet. Beurteilt werden Aspekte wie Software-Architektur inklusive Integrations- und Anbindungsmöglichkeiten, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität sowie Kundenzufriedenheit und Produktstrategie.

Die BARC-Analysten heben die Stärke und den Umfang der integrierten, webbasierten und offenen CCH Tagetik-Plattform für das Financial Performance Management hervor, die Konzernkonsolidierung und Abschlusserstellung, Budgetplanung und Forecasting, Rentabilitätsanalyse, Cashflow-Management, Finanzberichterstattung und -analyse sowie Compliance-Reporting und Offenlegungsmanagement umfasst.

„Wir freuen uns, dass wir zum vierten Mal in Folge als führend eingestuft wurden. Dies bestätigt unsere Strategie der kontinuierlichen Produktinnovation und des anhaltenden Engagements in der DACH-Region“, sagt Andreas Drescher, General Manager DACH der Business Unit CCH Tagetik bei Wolters Kluwer.

In dem Bericht werden die workflowbasierten Planungs- und Forecasting-Funktionalitäten, die im Standard enthaltene Financial Intelligence für das Corporate Performance Management und die Möglichkeit zur Ergänzung um operative Planungsthemen als Stärken herausgestellt. Auch der CCH Tagetik Analytic Information Hub, der es ermöglicht große Mengen Finanz- und operativer Daten auf granularer Ebene zu verarbeiten, wird als Produktmerkmal hervorgehoben. Ebenso wie die Möglichkeit, CCH Tagetik auf SAP HANA zu betreiben und über die integrierte Konnektivität auf SAP-Daten zuzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link:

https://www.tagetik.com/…

