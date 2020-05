Wondershare Filmora wurde im Winterbericht G2 2020 für die Videobearbeitung ausgezeichnet (FOTO)

Kürzlich veröffentlichte G2 (früher bekannt als G2 Crowd), die weltweit führende Agentur für die Bewertung kommerzieller Software, den Winterforschungsbericht 2020. Das Starprodukt Filmora9 (https://filmora.wond ershare.com/de/videobearbeitungsprogramm/?utm_source=pr-na&utm_medium=pr2000507& utm_campaign=dewsfd) von Wondershare Technology wurde aufgrund seiner hervorragenden Kundenzufriedenheit und Marktleistung als führend im Bereich der Videobearbeitung eingestuft. Filmora Pro, eine professionelle Version der Videobearbeitungssoftware, wurde als herausragender Leistungsträger im Bereich der Videobearbeitung bewertet. Gleichzeitig haben beide Produkte hervorragende Ergebnisse von 4,5/5 Sternen erzielt und wurden von Anwendern weltweit vielfach gelobt. Neben Filmora9 und Filmora Pro befinden sich unter anderem auch iMovie, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro sowie Adobe Spark auf der Liste.

G2, mit Hauptsitz in Chicago, wurde 2012 gegründet und ist eine der einflussreichsten und maßgeblichsten Plattformen für die Bewertung von B2B-Software für Geschäftsanwender in Übersee. IVP, Accel Partners, LinkedIn und andere Unternehmen haben insgesamt 100 Millionen US-Dollar investiert. Der G2 Winterbericht basiert auf der Analyse der umfassenden Stärken von Programmen und bewertet diese anhand der Parameter Benutzerbewertungen, Zufriedenheit, Marktanteil und G2-Werte.

Wie aus der G2-Plattform hervorgeht, sind viele Unternehmensanwender aus verschiedenen Branchen in verschiedenen Ländern von den leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen der Filmora-Produktfamilie beeindruckt. Sie wurde mit “bequem und effizient”, “mit reichhaltigen Spezialeffekt-Ressourcen”, “perfekt”, “Funktionspaketvorlage” und andere hohe Bewertung ausgezeichnet.

Seit seiner Einführung im April 2015, ist Filmora weitergewachsen und hat derzeit mehr als 100 Millionen Benutzer weltweit. Filmora9 wurde im Dezember 2018 veröffentlicht. Es berücksichtigt nicht nur die Anforderungen der Benutzer in Bezug auf Funktionen, Benutzeroberfläche und Erfahrung, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Geschwindigkeit beim Exportieren / Importieren von Dateien. Sie können 4K-Videos reibungslos bearbeiten und eine Vorschau der 4K-Effekte betrachten.

Für Benutzer, die Video-Ausdruckskraft und eine perfekte Erfahrung suchen, ist Filmora9 eine All-in-One-Lösung.

Die Auszeichnungen von Filmora9 und FilmoraPro haben den Ruf und den Markeneinfluss von Wondershare Technology (https://www.wondershare.com/de/?utm_s ource=pr-na&utm_medium=pr2000507&utm_campaign=dews) im Bereich des digitalen Kreativgeschäfts weiter gestärkt. Als ein Softwareunternehmen für intelligente Technologien, fördert Wondershare Technology aktiv die Globalisierung und hat mehr als 200 Länder und Regionen auf der ganzen Welt abgedeckt. In den letzten Jahren hat sich Wondershare Technology weiter tief in das digitale Kreativgeschäft eingearbeitet, das Videokreativgeschäft weiter gefördert und Bereiche wie Büroeffizienz und Datenmanagement aktiv gestaltet, während der Schwerpunkt weiterhin auf dem Bereich des digitalen Marketings liegt. Zu den Star-Produkten von Wondershare gehören neben Filmora auch UniConverter, PDFelement, Recoverit, Edraw Max, dr.fone sowie FamiSafe.

