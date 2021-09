Wondershare startet ein Gewinnspiel, bei dem es ein iPhone 13 zu gewinnen gibt

Das Unternehmen für Technologielösungen namens Wondershare hat mit seiner MobileTrans App einen Wettbewerb gestartet (https://mobiletrans.wondershare.com/de/transfer-data-to-new-iphone.html), bei dem man ein iPhone 13, das neueste Modell von Apple, gewinnen kann. Der Wettbewerb findet im Rahmen der Bestätigung statt, dass das kalifornische Unternehmen Ende September 2021 mit dem Verkauf des neuen Modells beginnen wird.

Um an der Aktion teilzunehmen (https://mobiletrans.wondershare.com/de/transfer-data-to-new-iphone.html), müssen die Nutzer drei einfache Schritte befolgen. Zuerst müssen sie eine Lieblingsfarbe für ihr iPhone wählen. Die Optionen sind eine breite Palette von Farben und Schattierungen, unter denen sie die traditionellen grau, schwarz und weiß finden können. Die Neuheit liegt jedoch zweifellos in den neuen Optionen: Kaugummi Pink, Matt-Schwarz und Orange. In der Tat sind die möglichen neuen Farboptionen für das iPhone 13 eines der am meisten erwarteten Features und eines der am meisten diskutierten Gerüchte der letzten Zeit von Apple-Fans.

Nach diesem ersten Schritt müssen sich die Nutzer mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Schließlich müssen sie einen Beitrag in den sozialen Medien veröffentlichen, in dem sie ihre Teilnahme an dem Wettbewerb ankündigen. Sie können wählen, ob sie dies auf Twitter, YouTube oder Facebook tun wollen. Sie müssen den folgenden Hashtag verwenden: #MobileTranstoiPhone13. Und sie müssen MobileTrans markieren. Sobald dies geschehen ist, nimmt der Benutzer automatisch teil.

Der Wettbewerb begann am 30. August 2021 und endet am 30. September 2021 um 23:59 Uhr (GMT). Er ist für alle Länder der Welt verfügbar, mit Ausnahme derjenigen, in denen es gesetzlich verboten ist. Außerdem unterliegt das Gewinnspiel allen geltenden bundes-, landes- und ortsrechtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Jedes Jahr überrascht Apple mit einer neuen Markteinführung und das iPhone 13 ist zweifelsohne eines der am meisten erwarteten Geräte für Technikliebhaber. Die bisher vorliegenden Informationen zu diesem Modell deuten darauf hin, dass es dem Nutzer dank eines Satellitenkommunikationssystems ermöglichen wird, auch ohne Mobilfunkempfang zu telefonieren und Nachrichten zu versenden. Darüber hinaus wird es neue und unglaubliche Änderungen in Bezug auf das Design und die Position der Kamera haben, die im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem iPhone 12, eine diagonale Anordnung haben wird.

Der Marktwert des neuen iPhone 13 wird bei rund 800 USD liegen, was sich nicht wesentlich vom Vorgängermodell unterscheidet. Was die anderen Produkte der Serie angeht, so bringt das Unternehmen neben dem iPhone 13 auch das iPhone 13 Mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max auf den Markt.

Über Wondershare

Wondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.

http://www.wondershare.de/

