work-from-home – Elektrokonstruktion geht mit WSCAD auch von zuhause aus

Mit der E-CAD-Lösung von WSCAD arbeiten viele Ingenieure und Elektrokonstrukteure in Zeiten von Corona im Home-Office von zuhause aus ? schnell, einfach und effizient. Weil die Netzwerklizenz der WSCAD SUITE über eine Ausleihfunktion verfügt, können Mitarbeiter mit der Electrical-Engineering-Lösung von jedem beliebigen Ort aus arbeiten ? natürlich auch auf Systemen im Home-Office. Wer bereits über eine Netzwerklizenz verfügt, muss sich diese lediglich nach Hause ?ausleihen?.

Für alle Unternehmen und Anwender, die keine Netzwerklizenz haben, bietet WSCAD kurzfristig ein spezielles Upgrade-Angebot mit 50 Prozent Preisnachlass. ?Wir wollen, dass unsere Kunden auch in diesen für uns alle schwierigen Zeiten so effektiv wie möglich an ihren Projekten weiterarbeiten können. Deshalb bieten wir diesen zeitlich begrenzten Preisnachlass an?, sagt Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD GmbH. ?Von einigen unserer Kunden wissen wir, dass sie die Krise als Chance nutzen und strukturelle Veränderungen vornehmen oder liegengebliebene Aufgaben aufarbeiten. Wer zuhause arbeitet, benötigt seine gewohnte Anwendung und Umgebung.? Auch Neukunden profitieren von den vorübergehenden Preisnachlässen.

Für eine optimale Unterstützung hat WSCAD auch das Online-Schulungsprogramm der aktuellen Situation angepasst: In kleinen Gruppen zu maximal fünf Personen oder individuell und inhaltlich ganz auf den persönlichen Bedarf abgestimmt, schulen die erfahrenen Dozenten in Online-Sessions die Anwender zuhause oder am Arbeitsplatz. ?Besonders unsere individuellen Schulungen sind sehr schnell abrufbar und sollen zuhause-arbeitenden Anwendern helfen, Projekte und neue Wege schneller in die Praxis umzusetzen?, erläutert Axel Zein. Durch die Aufteilung in Theorie und Praxis bleibt den Teilnehmern genügend Zeit, das gerade Erlernte zu festigen.

Weitere Informationen zu work-from-home gibt es auf www.wscad.com/work-from-home?oder unter Telefon 08131 3627-98.

www.wscad.com

WSCAD gehört zur Buhl Unternehmensgruppe mit 700 Mitarbeitern und ist seit drei Jahrzehnten auf die Entwicklung von E-CAD-Lösungen spezialisiert. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne sowie Planungs- und Ingenieurbüros. Über 35.000 Anwender aus den Branchen Maschinen- und Anlagenbau sowie aus der Gebäudeautomation und Installationstechnik arbeiten mit der integrativen WSCAD SUITE. Auf einer Plattform mit zentraler Datenbank vereint sie die sechs Disziplinen Elektrotechnik, Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluidtechnik, Gebäudeautomation und Elektroinstallation. Ein Komponententausch ist sofort in den Plänen aller Disziplinen vollzogen. Mechanismen für Standardisieren, Wiederverwenden und Automatisieren verkürzen die Zeiten für Planung und Konstruktion von mehreren Wochen bis auf wenige Stunden und Minuten bei höherer Qualität der Arbeitsergebnisse.

Mit 1,4 Millionen Artikeldaten von über 300 Herstellern in den E-CAD-Formaten WSCAD- und Eplan* sowie nativen CAD-Formaten wie Iges, Step und anderen ist wscaduniverse.com die weltweit umfangreichste E-CAD-Datenbibliothek. Die Nutzung ist kostenlos, die Einstellung der Produktdaten durch die Hersteller ebenfalls. Instandhalter und Servicetechniker scannen mithilfe der WSCAD Cabinet AR App per Smartphone oder Tablet Feldgeräte und Komponenten im Schaltschrank und haben sofort Zugriff auf aktuelle elektrotechnische Pläne inklusive BMK, Artikeldaten und die Originaldatenblätter der Hersteller.

Elf nahtlos ineinandergreifende Dienstleistungen der WSCAD Global Business Services wie Engineering und Migration Checkups, Workflow und Prozesse, Consulting und Schulung oder das Digitalisieren von Papierdokumentationen und Konvertieren unterschiedlicher E-CAD-Formate runden das Angebotsspektrum ab.

* Die hier genannten Markennamen, Logos und Warenzeichen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Auflistung von Unternehmen oder ihren Logos soll keine Billigung oder direkte Verbindung zur WSCAD GmbH bedeuten.