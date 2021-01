Workforce Management in der Hauptstadt Berlin

Die ISGUS GmbH ist weltweit einer der führenden Anbieter für?digitale Workforce Management Systeme. Die perfekt aufeinander abgestimmten?Software- und Hardwarekomponenten?aus dem Hause ISGUS ergänzen sich zu einem umfassenden modularen System, mit welchem alle Vorgänge der?Personalplanung,?Zeitwirtschaft?und?Betriebsdatenerfassung?bis hin zur?Unternehmenssicherheit?und des?Besuchermanagements?digital abgebildet und automatisiert werden können.

Mit der aktuellen, browserbasierten Lösung?ZEUS? eXperience?gehört ISGUS zu den?Markt- und Technologieführern des digitalen Workforce Management. Die ISGUS Lösung ist in mehreren Sprachen verfügbar und wird als on premise-Lösung und als?Software as a Service in der ISGUS Cloud?angeboten.

Niederlassung in Berlin

ISGUS bietet, durch seine deutschlandweiten Standorte, für Sie direkt vor Ort in Berlin, den perfekten Ansprechpartner zur Aufstellung Ihres individuellen Lösungkonzeptes. Lassen Sie sich persönlich beraten.