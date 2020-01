Workshop “Wie finde ich ein passendes Studium-” hat noch freie Plätze

Bei mehr als 10.000 Bachelor-Studiengängen in Deutschland ist es eine Herausforderung, das passende Studium für sich zu finden. Die Hochschule Bremen bietet daher allen, die sich noch in der Orientierungsphase befinden, die Kombination eines Online-Lernmoduls mit dem Präsenz-Workshop zum Thema: ?Wie finde ich ein passendes Studium?? an. Der nächste Termin ist Dienstag, der 4. Februar 2020 (Zeugnisferien), 10 bis 14 Uhr.

Die Teilnahme am Online-Lernmodul ist kostenlos, für den Präsenz-Workshop werden 15 Euro fällig. Weitere Informationen, das Online-Tool und die Möglichkeit zur Anmeldung können unter: www.hs-bremen.de/studienorientierung aufgerufen werden.

Die Workshopreihe ?Wie finde ich ein passendes Studium?? wird als Kooperation der Studienberatung mit dem Zentrum für Lehren und Lernen der Hochschule Bremen durchgeführt. – Informationen auch bei der Studienberatung, 0421 5905-2022, kristina.seifert@hs-bremen.de.