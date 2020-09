WORTMANN AG bringt neues TERRA PAD auf den Markt

Die WORTMANN AG präsentiert ein neues TERRA PAD. Das TERRA MOBILE PAD 1006 für?199 Euro (UVP) ist das ideale Produkt für Business, Schule und Freizeit. Das Gerät besitzt ein 10-Zoll IPS Multitouchdisplay und eine Octa Core CPU.

Das TERRA PAD 1006 besticht nicht nur durch seine flexible Handhabbarkeit und seine federleichten 553 Gramm, sondern auch durch seine hervorragende Ausstattung und seine lange Akkulaufzeit von über 8 Stunden (rundown). Das Tablet besitzt einen MTK 6762 Prozessor, 2 GByte RAM sowie 32 GByte Nano-Flash-Speicher. Dazu verfügt es über WLAN 802.11ac, Bluetooth, 1x USB (Typ C), micro Sim, SD Cardreader, 2x Kamera / Front- (2MP), Rückseite (5MP). Darüber hinaus ist eine kabellose?Datenübertragung (Miracast) integriert.

Das TERRA MOBILE 1006 verfügt über Android 10 als Betriebssystem. Die WORTMANN AG gewährt eine 24 Monate Garantie inklusive Pickup TERRA MOBILE. Weitere Informationen zum Produkt sowie zum Service sind unter www.wortmann.de und bei den Fachhandelspartnern der WORTMANN AG erhältlich.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.