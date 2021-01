WORTMANN AG erhöht Umsatz auf fast eine Milliarde Euro

Die WORTMANN AG kann insgesamt auf ein erfolgreiches wirtschaftliches Jahr 2020 zurückblicken und geht zufrieden in das 35. Jahr ihrer Firmengeschichte. Durch eine Umsatzsteigerung von über elf Prozent generiert das ostwestfälische IT-Unternehmen einen Jahresumsatz von nahezu einer Milliarde Euro. ?Wir denken aber auch an diejenigen, die in den letzten Monaten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gegangen sind und auch weiter gehen werden oder unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind?, sagt Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann.

Der Vorstandsvorsitzender der WORTMANN AG ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: ?Das Jahr 2020 ist für uns sehr gut verlaufen. Die Corona Pandemie hat das Unternehmen nicht so stark getroffen wie andere. Das liegt weit über den Erwartungen. Wir waren davon ausgegangen, dass wir vor allem im zweiten Halbjahr einen viel stärkeren Umsatzrückgang haben, die Zahlen waren aber auch im zweiten Halbjahr sehr gut. Dabei konnten wir in fast allen Bereichen zulegen. Basis dafür ist eine herausragende Belegschaft, der mein Dank gilt.?

Sowohl im Kerngeschäft mit den Eigenmarken ?TERRA PCs?, ?TERRA Notebooks?, ?TERRA LCDs? und ?TERRA Server? als auch in der Distribution konnte ein zweistelliger Umsatzanstieg verzeichnet werden. Insbesondere der Bereich der Mobile-Produkte wuchs aufgrund der hohen Nachfrage überproportional. Der Bereich Service und Dienstleistungen konnten Zuwächse von rund 30 Prozent erzielen. Zudem konnte die WORTMANN AG ihre Position im Ausland nochmals stärken. ?Zähle man den Umsatz unserer europäischen Niederlassungen hinzu, hätte das Unternehmen sogar über eine Milliarde Euro Umsatz erzielt?, so Siegbert Wortmann.

Die WORTMANN AG hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder viele Ehrungen im Bereich Qualität, Service und Support von namhaften Fachzeitschriften erhalten. Im Jahresverlauf hat WORTMANN dauerhaft 40 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigte zum Jahresende rund 700 Mitarbeiter, wobei sich rund 91 Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis befinden, was weit über dem allgemeinen Durchschnitt liegt.

Das Geschäftsjahr 2021 wird vom 35. Firmenjubiläum geprägt sein. Neben vielen Aktionen und Angeboten für die über 15.000 europäischen Partnerfirmen und Systemhäuser ist bis jetzt eine große Jubiläumsfeier mit Hausmesse am ersten Oktoberwochenende geplant, so die Coronapandemie diese denn zulässt. Bei der mittlerweile traditionellen monatlichen Verlosung eines Neuwagens geht die WORTMANN AG neue Wege und verschenkt ab Januar keinen herkömmlichen Verbrenner mehr, sondern einen E-Smart.

?Inzwischen geht die Wortmann AG in das fünfunddreißigste Jahr und war immer erfolgreich. Das schafft kaum einer unserer Mitbewerber, ausdrücklich auch große Weltunternehmen nicht. Dabei ist die IT keine einfache Branche und wir haben schon viele Mitbewerber kommen und gehen sehen. Solange wir an unseren eigenen Stärken und Idealen festhalten werden wir auch in Zukunft ein sicheres Geschäft haben und können weiter sichere Arbeitsplätze schaffen. Da brauchen wir uns vor keinem anderen Unternehmen zu verstecken. Die WORTMANN AG wird auch im Jahr 2021 zum Produktionsstandort Deutschland sowie zu Bildung und Ausbildung im eigenen Hause stehen. Ich freue mich, dass wir nach der Inbetriebnahme der Cubes 5 bis 7 die nächste Erweiterungsstufe der TERRA CLOUD mit den Cubes 8 bis 13 planen?, sagt Siegbert Wortmann abschließend.

