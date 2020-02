WORTMANN AG: Neue Termine für das TERRA CLOUD BOOTCAMP

Seit nunmehr fünf Jahren steht die TERRA CLOUD mit ihrem Portfolio tausenden Partnern und Kunden zur Verfügung. Die Anforderung von hochkomplexen und verschiedensten IT Szenarien stellt uns nicht nur jeden Tag vor neue, spannende Herausforderungen, sondern spiegelt auch den Erfolg und die Flexibilität der TERRA CLOUD und unseren Produkten wider.

?Datensicherung in einer Cloud ist aus modernen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Virtuelle Maschinen, gehostete Server oder das einfache Backup gehören mittlerweile zum Standardangebot im Rechenzentrum der WORTMANN AG. Durch aktuellste Technologien, neue Plattformen und verbesserten Automatisierungsprozessen, möchten wir unseren Kunden und Partnern den Weg in die Cloud so unkompliziert und effizient wie möglich gestalten. Aus diesem Grund bieten wir regelmäßig Zertifizierungsmöglichkeiten in Form unserer TERRA CLOUD BOOTCAMPS an?, sagt Soner Selvi.

Nächste Termine:

Montag/Dienstag 24. und 25. Februar

? Montag/Dienstag 27. und 28. April

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit nahezu 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.