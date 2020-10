WORTMANN AG präsentiert TERRA MOBILE 1460Q

Das neue TERRA MOBILE 1460Q ist das bereits zweite Update des Verkaufsschalgers aus dem Hause Wortmann. Ab 849 Euro (UVP) ist das Notebook mit seinem flachen und leichten Design ein Produkt der Spitzenklasse. Das TERRA MOBILE 1460Q besitzt die Intel Core CPU der neuesten Generation, eine beleuchtete Tastatur sowie USB Type-C. Zudem wird durch die präzise Fertigung des Aluminiumgehäuses die Wertigkeit unterstrichen. Mit der langen Akkulaufzeit ist das Notebook der multifunktionale Begleiter in hochwertiger Optik und ideal für Präsentationen.

Das TERRA MOBILE 1460Q ist die perfekte Thin&Light-Lösung für unterwegs und wird mit einem entspiegelten Full HD (1920×1080) IPS-Displayausgeliefert. Das TERRA MOBILE 1460Q bietet ausgezeichnete Performance durch den Intel? Core? i5-10210Y Prozessor. Darüber hinaus besitzt es 8 GB DDR3 RAM, 250 GByte SSD und Windows 10 Home, 1x USB 3.0 Type C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, LAN, WLAN und Bluetooth 4.2.

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.