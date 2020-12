WORTMANN AG präsentiert weißes 24 Zoll-LED Display

Ab sofort ist das TERRA LCD/LED 2463W Display auch in weißem Design für 219 Euro (UVP) inklusive weißem Netzteil und weißem HDMI-Kabel ab Lager verfügbar. Das innovative LCD-Display im weißen Design ist ein Highlight in repräsentativen Bereichen wie Empfangsräumen, Arztpraxen, Kliniken usw. Der Aufbau ohne Frontrahmen verringert den Abstand zwischen dem Bild und der Außenkante des Gerätes auf nur wenige Millimeter. Die IPS Paneltechnologie sorgt dabei für eine Bildqualität auf höchstem Niveau mit brillanter Farbdarstellung, besonders weiten Blickwinkeln von 178? horizontal sowie 178? vertikal und ausgezeichneten Kontrastwerten von bis zu 30.000.000:1 (DCR).

Die kontinuierliche LED Hintergrundbeleuchtung (Flicker Free) sowie die einstellbare Reduzierung des blauen Lichtanteiles im Bild (Anti-Bluelight) verringern die Belastung der Augen und ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch bei intensiver Nutzung. Zusammen mit dem hocheffektiven externen High-Quality-Netzteil erreicht das Gerät eine hohe Energieeffizienz und sorgt für einen umweltschonenden Betrieb und niedrige Energiekosten.

Die HDMI- und Displayport-Anschlüsse stellen eine optimale Signalübertragung sicher und unterstützen die digitale Ansteuerung der internen Lautsprecher. Die veraltete VGA-Schnittstelle findet keine Verwendung mehr. Für den ungestörten Hörgenuss besitzt das Gerät einen Kopfhöreranschluss. Die entspiegelte Displayoberfläche bietet maximale Flexibilität beim Aufstellungsort und verhindert störende Reflexionen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Mit seiner VESA-Aufnahme kann das TERRA LCD/LED 2463W an Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden. Zusätzlich verfügt das Modell über eine Aufnahme für mechanische Schlösser (Kensington-Lock) um es z.B. in öffentlichen Bereichen gegen Diebstahl zu sichern. Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Für einen Betrieb im Medizinbereich (MPG) kann das mitgelieferte Netzteil gegen ein separat erhältliches MPG-Tischnetzteil ausgetauscht werden. Das Gerät ist TÜV Ergonomie geprüft sowie CE, TÜV-GS und ISO 9241-307 zertifiziert.

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.