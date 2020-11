WORTMANN AG präsentiert Weihnachtsangebote

Ab Mitte November packt die WORTMANN AG zum Jahresendgeschäft wieder ihr traditionelles Weihnachtspaket mit vielen Aktionspreisen bestehend aus großartigen Angeboten im Weihnachts-Flyer. Alle Produkte bestechen durch eine technisch hochwertige Ausstattung zu unschlagbaren Preisen wie zum Beispiel von 369 Euro (UVP) für das TERRA PAD 1162, 499 Euro (UVP) für das TERRA MOBILE 1516 und 959 Euro (UVP) für den TERRA PC GAMER 6000.

Das TERRA PAD 1162 besitzt ein 11,6″ (29,5 cm) IPS-Multitouch-Display, einen Intel Celeron N4100 Prozessor, 4 GB RAM, 64 GByte (eMMC) Flash-Speicher, 1x USB-C 3.1, 2x USB 3.0, Micro HDMI sowie das Microsoft Windows 10 Home Betriebssystem.

Das TERRA MOBILE 1516 besitzt ein 15,6″ (39,6 cm) FHD LED Display unterstützt durch eine Intel? UHD Grafik, einen Intel? Core? i3-1005G1 Prozessor (4MB Cache, 3.4 GHz) Prozessor, 8 GB DDR4 RAM, 250 GByte M2 SSD, 2x USB 3.1, DVD-Brenner, beleuchteter Tastatur sowie das Microsoft Windows 10 Home Betriebssystem.

Zu guter Letzt enthält der WORTMANN-Weihnachtssack noch den TERRA PC GAMER 6000 mit einem AMD Ryzen?5 3600 Prozessor (6-Core, 4,2 GHz, 32MB Cache), AMD Radeon? RX 5500 XT Grafikkarte, 32 GB DDR4-RAM, 500 GB SSD, 1 TB SATA-III HDD, DVD-Brenner sowie das Microsoft Windows 10 Home Betriebssystem.

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.