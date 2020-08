WORTMANN AG verschenkt 10.000 Fässer an Partner

Unterschiedlicher können zwei Branchen eigentlich gar nicht sein. Doch IT-Unternehmer Siegbert Wortmann und Brauerei-Chef Christoph Barre verbindet eines: Die Liebe zu ihrer Heimat. Die Corona-Krise hat der WORTMANN AG im Zuge von Homeoffice-Boom und Digitalisierung ein kräftiges Umsatzplus beschert. Barre hingegen musste unverschuldet Einbußen hinnehmen, da die Gastronomie schließen musste und Feiern, Volksfeste seit dem nicht mehr stattfinden.

Doch die branchenübergreifende Unterstützung im ländlichen Raum kennt keine Grenzen. Die WORTMANNN AG verschenkt 10.000 Partyfässer in ihren Firmenfarben an ihre Fachhändler. Siegbert Wortmann lacht verschmitzt: ?Das ist eine ungewöhnliche Aktion, aber wir erleben gerade ungewöhnliche Zeiten. In erster Linie wollen wir unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit auch in schwierigen Zeiten danken. Das ist besonders wichtig, weil viele persönliche Treffen in der letzten Zeit auf Messen und Schulungen nicht stattfinden konnten.? Daher senden wir 10.000 Partnern in Deutschland ein 5-Liter Partyfass mit Barre Pilsener.?

Die Produktauswahl ist nicht zufällig: Die Privatbrauerei Barre aus Lübbecke ist ein mittelständiges westfälisches Unternehmen mit hochwertigen Produkten ebenso wie die WORTMANN AG.

Christoph Barre sieht das genauso: ?Der Zusammenhalt in der Region ist überwältigend. Bereits vor der Krise stand man sich nahe. In der Krise, die uns unerwartet und schlagartig mit voller Wucht getroffen hat, ist man noch enger zusammen gerückt. Der Auftrag der WORTMANN AG hilft uns in einer schwierigen Situation. Im Vergleich zu anderen Branchen werden wir uns von dem Umsatzverlust, der während des harten Lockdown teilweise bis zu 50 Prozent betrug, so schnell nicht erholen können. Freuen uns aber zugleich über die enorme Solidarität aus der Region, die wir erhalten und uns positiv in die Zukunft blicken lässt.?

?Es ist uns ein wichtiges Anliegen, andere lokale Anbieter zu unterstützen, die ihre Steuern in Deutschland zahlen und hier sichere Arbeitsplätze schaffen. Damit sind wir offensichtlich nicht allein, denn bei vielen Verbrauchern findet ein Umdenken hin zu lokalen Anbietern statt und das ist gut so. Es wäre zu wünschen, dass dieser Trend zu lokalen Anbietern auch langfristig anhält. Ein gesunder Mittelstand kommt allen zugute und nur mit soliden Steuereinnahmen können wir die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft lösen. Wir hoffen, unseren Partnern mit dem Geschenk eine Freude zu bereiten und sind optimistisch, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland die aktuellen Herausforderungen bewältigt. Langfristig sind die Aussichten positiv, wenn die Verbraucher, Kommunen und Entscheidungsträger etwas kritischer schauen, wo und unter welchen

Bedingungen Produkte hergestellt werden. Viele nehmen jetzt erst wahr, dass es für fast alle Produkte auch in Deutschland leistungsfähige Anbieter gibt, seien es Textilien oder IT Produkte und Dienstleistungen wie die Cloud?, so Wortmann abschließend.

Zusatzinfo: Vergleichbare Aktionen finden auch in den Auslandsniederlassungen mit nationalen oder regionalen Produkten statt. Auf Wunsch können Partner auch Alternativen ohne Alkohol erhalten.

Mehr Information unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 900 Mio. ? Umsatz in 2019 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 640 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.