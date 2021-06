WORTMANN AG wird zum Impfzentrum

Die WORTMANN AG hat am Hauptsitz in Hüllhorst am 22.6.2021 ein eigenes Impfzentrum eröffnet. In zwei Impfstraßen werden sowohl Mitarbeiter der WORTMANN AG als auch der umliegenden Betriebe und Unternehmen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson geimpft.

Nach Prüfung aller örtlichen Gegebenheiten wurde entschieden, die Impfungen in unternehmenseigenen Räumlichkeiten durchzuführen. Diese bieten ausreichend Platz für die notwendigen Vorgespräche, die Impfungen und die Nachsorgezeit. Selbstverständlich entspricht der gesamte Prozess den Anforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

?Wir sind sehr froh mit Dr. Rainer Hafer einen Betriebsarzt zu haben, der bereit ist mit seinem Team flexibel und unkompliziert die Impfungen bei uns vorzunehmen.

Durch unsere langjährigen Erfahrungen aus den Grippeschutzimpfungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war es schnell möglich auf die Prozessabfolge der Impfung mit dem Covid-Impfstoffen umzustellen?, sagt Meik Blase, Sicherheitsingenieur der WORTMANN AG.

Insgesamt haben sich ca. 300 Personen angemeldet und werden an einem einzigen Nachmittag geimpft.

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

Die WORTMANN AG ist mit ca. 980 Mio. ? Umsatz in 2020 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren rund 700 Mitarbeitern über 15.000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.