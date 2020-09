WPD Pharmaceuticals beauftragt Worldwide Clinical Trials als CRO für Phase-II-Studien zu Berubicin



Vancouver, British Columbia / 9. September 2020 – WPD Pharmaceuticals Inc. (WPD oder das Unternehmen) (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1), ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharmaunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die weltbekannte Auftragsforschungsorganisation (Contract Research Organisation/CRO) Worldwide Clinical Trials (WCT) mit der Koordinierung und Beaufsichtigung der klinischen Phase-I- und Phase-II-Studien zu seinem Arzneimittelkandidaten Berubicin beauftragt hat.

Berubicin ist ein neuartiges Arzneimittel und eines der ersten Anthrazykline, die nachweislich die Blut-Hirn-Schranke passieren und Hirntumoren erreichen. Die Entdeckung und Weiterentwicklung von Berubicin kann möglicherweise zu einer Erweiterung der klinischen Anwendungsbereiche von Anthrazyklinen bei Hirntumoren – insbesondere beim Glioblastom, einer aggressiver Tumorart, die im Gehirn oder im Rückenmark auftreten kann – führen.

WCT ist eine international tätige CRO, die Pharma- und Biotechnologieunternehmen das gesamte Leistungsspektrum in Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung anbietet – von Frühphasestudien und bioanalytischen Wissenschaften über Phase-II- und Phase-III-Studien bis hin zu Studien im Genehmigungsstadium. WCT unterstützt seine Kunden mit seinem fachlichen Know-how auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen, seltenen Erkrankungen und anderen Therapiebereichen. WCT ist mit der Leitung von klinischen Studien in knapp 60 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik und im Mittleren Osten betraut.

Der Aufgabenbereich von WCT umfasst Forschungsleistungen, die Umsetzung von Startup-Aktivitäten sowie die Organisation und Entwicklung von klinischen Studien unter Berücksichtigung der internationalen Richtlinien der Guten Klinischen Praxis (ICH GCP) sowie weiterer geltender regulatorischen Auflagen, welche von WPD an erwachsenen und pädiatrischen Glioblastom-Patienten durchführt werden. Zu diesen Auflagen zählen auch das Sicherheitsmanagement, die Pharmakovigilanz und das Datenmanagement. WCT wird WPD außerdem bei der Erstellung eines Antrags auf Ausweisung als Orphan-Arzneimittel unterstützen. Im Falle einer positiven Abwicklung hat dies Einsparungen bei den Antragsgebühren sowie weitere Vorteile zur Folge.

60 % des Programmbudgets wird über eine Zuwendung rückerstattet, die WPD vom National Center for Research and Development in Polen im Rahmen des Smart Growth Operational Programme der Europäische Union erhalten hat.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und zwei börsennotierten US-Unternehmen abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

