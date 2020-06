Wurm erhält zum dritten Mal das TOP 100-Siegel und gehört damit zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstands 2020

Remscheid, den 22.06.2020 ? Wurm, führender Anbieter von Automati-sierungstechnik für Kälteanlagen und Gebäude, wurde zum dritten Mal als einer der Innovationsführer des Deutschen Mittelstandes mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet.

Auch bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100 stellten sich die Teilnehmer einem detaillierten, systematischen Auswahlverfahren der unabhängigen wissenschaftlichen Jury unter Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Frank, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Wurm beeindruckte in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders mit seinen Innovationserfolgen und seiner Weiterentwicklung im Bereich Innovationsmanagement. So konstatierte die Jury in ihrer Analyse einen ?weit überdurchschnittlich hohen Professionalisierungsgrad? in den Kategorien innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation sowie Außenorientierung / Open Innovation. In der Gesamtwertung des Innovationsmanagements wurde Wurm mit dem Bestwert A+ honoriert und liegt damit unter den Top 10 des diesjährigen TOP-100-Innovationswettbewerbs.

Beim Vergleich mit den Auszeichnungen der Jahre 2014 und 2018 wurde die erneute deutliche Fortentwicklung von Wurm in den genannten Bereichen ermittelt. Dabei reüssierte das Unternehmen in einem diesmal besonders anspruchsvollen Konkurrenzfeld, in dem auch Weltmarktführer und ?Hidden Champions? aus traditionelleren Branchen wie auch High-Tech-Unternehmen vertreten waren. ?Sie sind Teil der Leistungselite des deutschen Mittelstandes?, unterstreicht der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr. Frank in der Innovationsbilanz zum Remscheider Unternehmen.

Wurm-Geschäftsführer Gianluca di Lieto will den eingeschlagenen Weg einer kontinuierlichen innovativen Ausrichtung konsequent weiterverfolgen: ?In einem immer anspruchsvolleren Markt behaupten wir uns als mittelständisches Unternehmen weiter als führender Technologie-Anbieter im Bereich der Automatisierung für die Kälte- und Gebäudetechnik. Insbesondere in der zunehmenden Digitalisierung und dem wachsenden Wunsch nach mobilem Arbeiten tragen unsere Lösungen zum Erfolg der Kunden bei. Die Top 100-Auszeichnung ist letztlich eine Bestätigung der erfolgreichen Arbeit des gesamten Teams. Wir freuen uns sehr und danken allen Mitarbeitern herzlich für ihren außerordentlichen Einsatz!”