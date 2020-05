www.Events-online.live – Das neue und umfangreichste Verzeichnis für Online Live Events und Veranstaltungen

Durch die Covid19-Krise ist das berufliche und gesellschaftliche Leben in die virtuellen Räume des Internets verlegt worden. Nun merken immer mehr Menschen, welche Vorteile Online Veranstaltungen haben. Sie bringen Zeit- und Kostenersparnis (Keine Anreise /Übernachtung, etc.), schonen die Umwelt (OK, Strom und Serverfarmen belasten die Umwelt auch, aber nicht in dem Ausmass) und ermöglichen es, dass man sich viel schneller und spontaner über weite Distanzen trifft.

Online Veranstaltungen ermöglichen uns an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen uns das Kosten/Nutzenverhältnis bei einer Offline-Veranstaltung zu hoch gewesen wäre. Sie erschliessen uns so Themen, denen wir vorher nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet hätten.

Mittlerweile gibt es eine Fülle von wertvolle und sinnstiftende Online Veranstaltungen, aber man findet Sie nur schlecht. Diese soziale oder Nachhaltigkeit thematisierenden Veranstaltungen wollen wir in alle in unserem Verzeichnis: www.Events-Online.Live vorstellen.

Zum Start am 22.Mai 2020 haben wir über 100 Veranstaltungen in den folgenden Kategorien gelistet:

? Webinare, Workshops; einmalige Events

? Kurse, Seminare; Eventserien

? Online Kongresse

? Hackathons / Barcamps

? Online Messen

? Konzerte / Theateraufführungen

? Lesungen

? Sport, auch Yoga, Meditation

? Spirituelle Veranstaltungen

? Online Volontarismus / Kampagnen / Demos

? und sonstige Aktivitäten

Unser Team aus 3 Personen wird redaktionell online Events und Veranstaltungen im Verzeichnis listen.

Gratis Events und Veranstaltungen können auch kostenlos eingetragen werden. Kostenpflichtige Events können gegen Gebühr gelistet werden. Jede von uns gelisteter Eintrag kann von den Veranstaltern auch selbst beansprucht und optimiert werden.

Wir suchen Volontäre, welche uns bei der Listung von Events unterstützen.