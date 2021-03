Xentral mit Shopware verbinden: eBakery-Tipps zum Thema

Der E-Commerce ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen und die Entwicklungen dementsprechend schnelllebig. Für den Erfolg eines Onlinehändlers sind viele Faktoren verantwortlich, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, geht es vor allem um Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Ein leistungsstarkes ERP und CRM ermöglicht die Planung und Steuerung sämtlicher Ressourcen und kann mit verschiedenen Vertriebskanäle und Plattformen verbunden werden. Wo also liegen die Vorteile und was gilt es zu beachten, wenn man Xentral mit Shopware verbinden möchte?

Vorteile im Überblick

Mit einer zentralen Business Software wie Xentral lässt sich der vertrieb im Netz strukturell ausweiten. Somit lässt sich aus heraus Xentral nicht nur ein Onlineshop, sondern gleich mehrere Onlineshops oder auch Marktplätze wie Amazon und eBay verwalten. Insbesondere dann, wenn langfristig ein Multichannel-Vertrieb angestrebt wird, oder ein Shop für unterschiedliche Absatzmärkte optimiert werden muss, ist dies ein großer Vorteil. In allen angeschlossenen Plattformen und Shops geschieht die Produktpflege, sowie der In- und Export von Produktdaten automatisch, sodass Lagerbestand, Verfügbarkeit etc. in jedem einzelnen Absatzkanal jederzeit aktuell sind. Doch wie funktioniert die Verbindung zwischen Xentral und Shopware nun im Detail?

Vorgehensweise

Möglich wird die Verbindung durch eine spezielle Schnittstelle. Zunächst einmal wird das Xentral Plugin im Shopware Backend installiert, was im Plugin Manager vonstattengeht. Nach erfolgreicher Installation und Aktivierung kann ein neuer Benutzer für Xentral angelegt werden. Dazu muss der API Zugang aktiviert und die Stammdaten eingetragen werden. Anschließend gelangt man über den Admistrationsbereich von Xentral zu dem Menü für Onlineshops und Marktplätze, wo der Shopware Importer nun hinzugefügt werden kann. Hier müssen noch einmal die API User, der API Key sowie die API URL eingetragen werden. Anschließend können weitere, individuelle Anpassungen vorgenommen werden.

Von automatisierten Prozessen profitieren

Mit einer zentralen Business Software können sämtliche Prozesse, Bestellvorgänge, Versand oder Abrechnungen und Mahnungen voll automatisiert abgewickelt werden. Für moderne Onlineläufer spielt das Shopping-Erlebnis zudem eine immer größer werdende Rolle, Verbraucher von heute sind sehr anspruchsvoll was ihre Shopauswahl betrifft. Multichannel bietet aufgrund seiner hohen Flexibilität zahlreiche Vereinfachungen und Verbesserungen. Zum einen kann so die Sichtbarkeit des Produkts bei potenziellen Kunden erhöht werden, zum anderen können neue Zielgruppen und Märkte unkompliziert erschlossen werden. So lassen sich beispielsweise auch die Vorteile unterschiedlicher Absatzkanäle ganz gezielt nutzen, ohne auf die Nutzung bestehender Software-Infrastruktur zu verzichten. Zwar ist Multichannel-Vertrieb immer auch eine strategische Herausforderung, ohne ein zuverlässiges ERP wie Xentral lässt sich diese Herausforderung kaum bestehen.

Mehr Infos auf der eBakery-Website

Wer Xentral mit Shopware verbinden möchte, kann dies in wenigen Schritten tun. Daraus ergeben sich für Onlinehändler, die bereits jetzt Multichannel-Vertrieb betreiben oder mit dem Gedanken spielen zahlreiche Vorteile. Die Steuerung aller Shops und Plattformen aus einer zentralen Business Software wie Xentral ist eine wesentliche Vereinfachung gegenüber der separaten Pflege jedes einzelnen Shops. Langfristig lässt sich so eine flexible Strategie verfolgen, die eine einfache Integration neuer Absatzkanäle jederzeit ermöglicht. Einzelheiten zu Xentral und der Verbindung mit Shopware via Schnittstelle finden sich hier: https://ebakery.de/shopware-xentral-schnittstelle/

