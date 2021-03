Xigem Technologies beginnt Handel an der CSE unter dem Symbol „XIGM”



Xigem baut patentiertes und proprietäres SaaS-Portfolio in projiziertem $300 Mrd. Dollar Markt auf

TORONTO, 15. März 2021 – Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (Xigem oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass der Handel mit seinen Stammaktien (Stammaktien) an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Tickersymbol XIGM voraussichtlich am 15. März beginnt.

Xigem stellt als eine führende Software-as-a-Service (SaaS) Technologie-Plattform der aufstrebenden Remote-Wirtschaft eine Software bereit, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert.

Wir freuen uns sehr über die Notierung an der CSE, da wir dadurch die Ausführung unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie beschleunigen können“, so Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies. Dies ist eine spannende Zeit für all diejenigen, die diesen Wandel zu einem globalen SaaS-Markt anführen, von dem erwartet wird, dass er, beflügelt von der Remote-Wirtschaft, bis zum Jahr 2026 ein Volumen von $300 Mrd. erreicht. Weltweit gibt es innovative Firmen, die bahnbrechende Lösungen anbieten, die herkömmlichen Alternativen überlegen sind, und Xigem plant, ein Portfolio der besten Technologien, beginnend mit unserer patientieren iAgent Anwendung, zusammenzustellen.

Die Remote-Wirtschaft umfasst Aktivitäten, die Menschen nun von zuhause oder anderen nicht-traditionellen Orten aus unternehmen, zu deren Ausübung man sich früher an bestimmte Orte begeben musste. Darin eingeschlossen sind Arbeit, Ausbildung, Zusammenarbeit, Management von Teams und Aktiva, Gesundheitsdienstleistungen und andere professionelle Dienstleistungen sowie eine Vielzahl ähnlicher Tätigkeiten. Beschleunigt durch die globale COVID-19-Pandemie, haben Cloud-basierte und SaaS-Technologien eine nachhaltige Remote-Wirtschaft ermöglicht, die sich global einem Volumen von 1 Billion US-Dollar annähern kann. McKinseys COVID-19 Consumer Survey vom April 2020 deutet an, dass allein im US-amerikanischen Gesundheitswesen derzeitige Ausgaben von $250 Mrd. möglicherweise virtualisiert werden könnten.

Die Plattform iAgent von Xigem ist eine in den USA patentierte und in Kanada zum Patent angemeldete Technologie, die Organisationen die notwendige Infrastruktur zum dezentralen Management von Mitarbeitern, Aktiva und Vorgängen bereitstellt. iAgent kann so konfiguriert werden, dass Aktiva, Transaktionen, Auftragsabwicklungs- und Dienstleistungszyklen remote verwaltet werden, bei gleichzeitiger nahtloser Integration in CRM- und ERP-Systeme, um die Erfahrung von Konsumenten, Behandlungssuchenden und Lernenden gewinnbringend zu optimieren.

Außerdem plant Xigem sein Portfolio durch Großhandel oder Teilübernahme komplementärer Technologien, die darauf ausgelegt sind, Segmente der aufstrebenden Remote-Wirtschaft zu ermöglichen und zu stören, zu erweitern. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von vertikalen Branchen, einschließlich Gesundheitswesen, Bildung, Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik im Visier, um vielfältige Bedürfnisse wie Behandlung, Ausbildung und Arbeit abzudecken.

Xigem hat ein gemäß den Richtlinien der CSE erstelltes Listing Statement auf SEDAR unter sedar.com mit weiteren Angaben zu Xigem eingereicht. Zum Zeitpunkt der Notierung hatte Xigem 74.846.613 ausstehende Stammaktien und 110.945.850 Aktien auf voll verwässerter Basis.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden Remote-Wirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens stellt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge bereit, um in einer breiten Palette von Arbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

iAgent ist eine mobile, geo-orientierte Anwendung zur Akquise, Gewinnung und Bindung von Kunden. iAgent verbindet in Echtzeit Vertrieb und Service, Behandlungssuchende und Schüler/Studenten in vielen Branchen. Für Unternehmen und Einrichtungen kann iAgent so konfiguriert werden, dass dezentral Aktiva, Transaktionen, Abwicklungs- und Servicezyklen bei nahtloser Integration mit den meisten CRM- und ERP-Systemen nachverfolgt werden können, um die Erfahrung von Konsumenten, Behandlungssuchenden und Lernern gewinnbringend zu optimieren. Konsumenten, Behandlungssuchenden und Lernern ermöglicht iAgent die Abwicklung und Einbeziehung von Alltagsgütern und Dienstleistungen, die sie anfragen.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollten, annehmen, erwarten, Potenzial, glauben, beabsichtigen oder ihrer Verneinung bzw. ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf interne Erwartungen; Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen im Technologiesektor; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen; die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise bekannten und unbekannten Risiken unterworfen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteilige Branchenereignisse; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige legislative und behördliche Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital von internen und externen Quellen zu beziehen, und/oder die Unfähigkeit, Kapital zu günstigen Bedingungen zu beziehen; der Technologiesektor im Allgemeinen; Einkommensteuer- und behördliche Angelegenheiten; die Fähigkeit von Xigem Technologies Corporation, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; sowie andere Risiken.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, und sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den bei SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens ausgewiesen sind, sorgfältig prüfen. Die Leser werden überdies davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht zugesichert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, eintreten werden. Diese Informationen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung zwar für angemessen hält, können sich als unwahr herausstellen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die CSE und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 DW.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

https://twitter.com/XigemTech

https://www.instagram.com/xigemtechnologies/

https://www.facebook.com/XigemTechnologies

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQE5U1FCLYvn_gAAAXg1MoKww5qjj822vBBuLRIoqx_xfxLABAm-kmWfu9sMvAps6cTUCmnyFOn1_CdGK-NEA4ku_Otj-nFFT5YHyVMXTxIGuiuLYTzFHaKiu3bPYV5yd0OA4Jk=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fxigem-technologies

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!