Xinhua Silk Road: Chinas Haier siegt mit Casarte IoT-Kühlschrank bei CES Tech Awards

Der chinesische Hausgerätekonzern Haier wurde bei

den CES Tech Awards im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) für seinen

Casarte IoT-Kühlschrank mit dem Technology Innovation Award ausgezeichnet.

Der Casarte IoT-Kühlschrank verfügt über eine hochentwickelte Kühltechnologie

und ist nicht nur ein Kühlschrank, sondern ein Gesundheitsberater für die ganze

Familie. Laut Haier kann der Kühlschrank auf Grundlage von geschmacklichen

Vorlieben und Essgewohnheiten einen wöchentlichen Speiseplan erstellen und

persönliche Rezepte für die Familie zusammenstellen.

Der Casarte IoT-Kühlschrank ist nur eine von Haiers Errungenschaften bei seiner

Smart Home-Strategie. Dabei werden für die Nutzer IoT-(Internet der

Dinge-)Lösungen für Szenarien wie Kleidung, Essen, Wohnen und Unterhaltung

entwickelt.

Haier arbeitet derzeit mit neuartigen Technologien wie 5G und IoT an der

tiefgreifenden Integration der Hausgerätebranche. Haier Smart Home stellt dazu

intelligente Services für Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Balkon

bereit.

Haiers Smart Home-Lösungen wirken sich positiv auf die Lebensqualität ihrer

Nutzer aus. Beispielsweise gibt es am Kühlschrank ein großes Sichtfenster, das

freien Blick auf die Lebensmittel bietet. Wenn Lebensmittel kurz vor dem

Verfallsdatum stehen, werden die Nutzer benachrichtigt, damit sie sie verzehren

oder entsorgen und so vermeiden können, dass Lebensmittel verderben oder

verschwendet werden.

Das Benutzererlebnis steht dabei im Mittelpunkt, weshalb Haier Smart Home bei

Nutzern rund um die Welt immer beliebter wird. Haier gibt die Zahl der Nutzer

des Komplettsortiments an Haier Smart Home-Produkten mit fast 20 Millionen an.

Der wachsenden Zahl von Nutzern gefällt, dass Haier bei Design, Fertigung und

Vertrieb seiner Hauptmarken (darunter Haier, AQUA, Fisher & Paykel, GE

Appliances, Candy, Casarte und Leader) auf lokale Ressourcen setzt.

Haiers globale Marken erforschen Smart Home-Szenarien für ein besseres

Benutzererlebnis in ihren jeweiligen Märkten. In Neuseeland können Nutzer mit

Fisher & Paykels Social Kitchen auf sozialen Plattformen in Echtzeit zusammen

kochen.

Zhao Qinghai, Projektmanager bei der Haier Group, sagte bei der Preisverleihung,

dass Haier gezielt lokale Ressourcen mobilisiert, um den Nutzern seiner

Kühlprodukte ein exklusives und differenziertes Erlebnis zu bieten.

Die CES Tech Awards sind das erste CES-Auszeichnungsprogramm, das gemeinsam mit

der offiziellen chinesischen Medienorganisation Xinhuanet aufgelegt wurde. Diese

ist vom Veranstalter der CES, der Consumer Technology Association (CTA),

anerkannt.

Die Weltleitmesse für Unterhaltungselektronik CES 2020 läuft seit dem 7. Januar

in Las Vegas (USA).

