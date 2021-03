Xpert-Timer optimiert die Projektzeiterfassung von unterwegs

Als Standalone Lösung für Android Geräte ermöglicht Xpert-Timer Mobil die Projektzeiterfassung, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Die klare Menüführung und die kurze Einarbeitungszeit bei der Nutzung der App sind klare Vorteile gegenüber anderen Anwendungen.

Zeit erfassen – Unterschrift – Report – Abrechnung

Xpert-Timer Mobil bietet bereits ohne erweiterte In-App Module einen großen Leistungsumfang. Eine Kundenverwaltung, Projektverwaltung und Aufgabenliste sind integriert. Die Zeiterfassung erfolgt auf Ebene der Projekte oder Aufgaben, automatisch per Start/Stopp Knopf oder manuell per Nachtrag. Zusatzmodule für PDF-Reporting mit Unterschrift des Kunden, der Möglichkeit NFC-Tags oder Barcodes zu scannen sowie Fotos in Bezug zu Projekten zu speichern, können günstig zugekauft werden. Ein Report für die Auswertung der Zeiten ist bereits standardmäßig beinhaltet.

Erfahrung erfolgreich umgesetzt?

Seit über zehn Jahren entwickelt Xpert-Timer Software die App und macht damit Unternehmer weltweit glücklich. Trotz der mächtigen Funktionen ist es dem Hersteller gelungen die Oberfläche der App schlank und übersichtlich zu halten. Wer einmal in den Genuss der Auswertungen der Zeiten gekommen ist, wird die App nicht mehr missen wollen. Neben den erfassten Zeiten, werden auch die Kosten für den Kunden kalkuliert, so dass am Ende des Monats auf Basis dieser Daten eine Rechnung erzeugt werden kann. Es macht Spaß immer wieder neue Funktionen in der App zu finden, denn der Entwickler hat viele Felder mit zusätzlichen Funktionen belegt. Wer die versteckten Funktionen nicht selbst suchen möchte, kann das Handbuch zur App für den Einstieg nutzen. ?

12,99 Euro? Für den Leistungsumfang eigentlich zu günstig – jetzt zugreifen

Xpert-Timer Software bietet die App Xpert-Timer Mobil für 12,99 Euro im Google Play Store an. Die Lizenz wird einmalig gekauft und kann, soweit vom Gerät unterstützt, für immer verwendet werden.

?

Xpert-Timer Software mit Sitz im bayerischen Stadtbergen (bei Augsburg) entwickelt seit über 20 Jahren Standardsoftware zur Projektzeiterfassung für Windows und Android.

Zeitfresser rechtzeitig identifizieren, Arbeitsabläufe optimieren, Projektzeiten transparent dokumentieren ? effizientes Zeitmanagement ist die Mission des Unternehmens.