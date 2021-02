xSuite Cube Release 5.2.5 mit erweiterten Funktionen für Procurement

Mit seinen erweiterten Funktionen für Procurement hält das neue Release insbesondere für Einkaufsabteilungen interessante Features bereit. Durch die Ausweitung des 4-Augen-Prinzips auf Feeder, Bestellanforderung und Bestellung sowie zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten, können Unternehmen die Beschaffungslösung nun noch genauer auf die eigenen Freigabestrukturen anpassen.

Den E-Mail-Benachrichtigungen wurden weitere Felder hinzugefügt, um alle relevanten Informationen auf einen Blick darzustellen. Neue Eingabehilfen bei Erstellung und Bearbeitung eines Feeders vermeiden, dass man versehentlich einen falschen Lagerort auswählt. In den Workflowaufgaben wird jetzt auch der Gesamtbetrag angezeigt. Als neue Fiori App für die Einkaufsabteilung wurde außerdem der ?Order Confirmation Monitor? entwickelt.

Eine Reihe kleiner Anpassungen geht direkt auf Kundenfeedback zurück und erhöht die Usability der Lösung insgesamt. So ist bei der Auftragsbestätigung künftig eine Massenlöschung von Belegen möglich und für die Rechnungsbearbeitung gibt es eine Laufwegvorschau. Außerdem unterstützt xSuite Cube QR-IBANs jetzt auch für SAP MM.

Neu in Version 5.2.5 ist im Rahmen der Rechnungsprüfung eine Auswahlliste mit möglichen Kontierungsvorschlägen. Basierend darauf, wie die letzten Rechnungen des Lieferanten für den Buchungskreis kontiert wurden, erstellt das System Vorschläge. Für die Sachbearbeitung eine deutliche Arbeitserleichterung, da man die kompletten Kontierungsinformationen nicht mehr auswendig wissen bzw. jeweils nachschlagen muss.

Zudem starten erste Pilotprojekte, die sich mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der xSuite Cube befassen. Erstes Anwendungsfeld sind hier ebenfalls die Kontierungsvorschläge bei der Rechnungsverarbeitung, diesmal jedoch KI-gestützt. Dabei orientiert sich das System nicht an der Kontierungshistorie, sondern wertet alle bisherigen vorliegenden Rechnungen aus und erstellt danach Vorschläge für die Kontierung, inklusive Angabe der Wahrscheinlichkeit in Prozent. Damit ermöglicht xSuite Cube im Invoice-Umfeld zukünftig eine noch stärkere Automatisierung.