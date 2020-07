XTB auf Platz 1 beim Bloomberg-Ranking (Forex-Prognosen)

Frankfurt am Main, 14. Juli 2020. Nach dem neuesten G10-Bloomberg-Ranking wurde das Analysten-Team von XTB erneut ausgezeichnet. Dieses Mal als Bester Forecaster in der Kategorie ?Top FX Forecaster?. Die Prognosen des Analysten-Teams, darunter auch Maximilian Wienke, bekannt aus Guidants und TradersYard, haben sich in den letzten zwölf Monaten von rund 50 Finanzinstituten weltweit als die genauesten erwiesen.

Die Bloomberg-Rangliste berücksichtigt die Genauigkeit der Prognosen, die von Brokern und Finanzinstitutionen auf der ganzen Welt veröffentlicht werden. Die Analysten von XTB stehen seit Jahren an der Spitze des Rankings, zuletzt im Jahre 2018.?

Die Bloomberg Rankings gelten als die prestigeträchtigsten in der Finanzbranche. Sie werden vierteljährlich aktualisiert und enthalten Prognosen, die von den größten globalen Finanzinstituten, darunter Barclays, BNP Paribas, JP Morgan oder Westpac, veröffentlicht werden. Die neueste Ausgabe der Rangliste wurde Ende des zweiten Quartals 2020 erstellt und fasst die genauesten Prognosen der letzten zwölf Monate zusammen.

?Die letzten zwölf Monate waren von außergewöhnlicher Volatilität an den Finanzmärkten geprägt. Die Volatilität wurde in erster Linie durch zahlreiche Faktoren verursacht, wobei die COVID-19-Pandemie der größe Auslöser war. Daher sind wir mehr als erfreut über das Ergebnis unseres Analysten-Teams gemeinsam mit Maximilian Wienke. Das Wissen und die Erfahrungen unserer Analysten haben es uns ermöglicht, diese außergewöhnliche Genauigkeit in unseren Prognosen zu erzielen?, so Omar Arnaout, CEO von XTB.

Die Analysten von XTB erstellen täglich Analysen und Marktkommentare zu aktuellen Ereignissen und Geschehnissen an den Finanzmärkten. Diese umfassen Währungen, Aktienindizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und echte Aktien. Hier gelangen Sie zu den Marktanalysen und Kommentaren von XTB.

X-Trade Brokers (XTB) ist ein führendes europäisches Brokerhaus, das sich durch seine langjährige Erfahrung, individuellen Service und wegweisende Technologie auszeichnet. XTB ist international als Anbieter von Handels- und Anlageprodukten, Dienstleistungen und Technologie-Lösungen tätig, spezialisiert auf die OTC-Märkte (Over-The-Counter) mit einem besonderen Fokus auf CFDs (Kursdifferenzkontrakte, die Investitionsprodukte sind, deren Ergebnisse mit den Änderungen in den Preisen und Werten der zugrunde liegenden Instrumente und Anlagen

verbunden sind).

Seit 2005 operiert XTB als FinTech. Die rasante Wachstumsgeschichte führte 2016 zum Börsengang und machte XTB zum 4. größten Forex und CFD Broker weltweit, der öffentlich gelistet ist. Mit fast 500 Mitarbeitern betreut die XTB-Gruppe weltweit über 150.000 Kunden in insgesamt 19 Ländern (davon 12 Niederlassungen).

Als Spezialist im Börsenhandel und Online Trading ermöglicht XTB seinen Kunden mithilfe modernster Handelsplattformen den direkten Zugang zu den globalen Kapitalmärkten, um Produkte wie CFDs auf Devisen (Forex), Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETF und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs handeln zu können.

?Unser Ziel ist es, Kunden durch leistungsstarke Technologie, erstklassigen Service, persönliche Ansprechpartner und Experten sowie erstklassige Ausbildungsmöglichkeiten bestmöglich zu unterstützen, um jederzeit und nachhaltig einen erfolgreichen Handel zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir allen Kunden stets individuelle Lösungen, aktuelle Analysen und umfangreiche Materialien?, so XTB.

Das Brokerhaus handelt dabei nach der europäischen Finanzrichtlinie MiFID II und unterliegt je nach Standort den jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden. XTB Deutschland ist registriert bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).