XTM forciert Einführung der Today Mastercard in den USA

TORONTO (ON), MIAMI (FL), 28. Mai 2020 – XTM, Inc. (XTM oder das Unternehmen) (CSE:PAID) (FWB:7XT) – ein globales Fintech-Unternehmen im herausfordernden Bankenbereich und ein internationaler Anbieter von mobilen Banking- und Zahlungslösungen – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen dabei ist, die letzten Schritte zur Einführung des Today Mastercard-Programms in den Vereinigten Staaten abzuschließen.

Aufgrund der überwältigten Nachfrage nach der bargeldlosen Verdienst- und Vergütungsplattform in Kombination mit der Today Mastercard für Arbeitnehmer hat sich das Unternehmen darum bemüht, den Prozess mit der Bank, die für die Abwicklung und Herausgabe verantwortlich zeichnen wird, zu beschleunigen. XTM verfügt über eine Pipeline von Kunden, die bereits zugesagt haben, das Programm einzuführen, sobald XTM bereit ist, Mastercard-Debitkarten in den USA herauszugeben, was nach Einschätzung des Unternehmens im Juli 2020 sein sollte.

Die vom Unternehmen entwickelte Plattform ist währungsunabhängig und kann Mastercard-Transaktionen und den Abwicklungssupport in jeder beliebigen Währung abwickeln. Bei Erschließung eines neuen Landes geht XTM eine Partnerschaft mit einer lokalen Bank ein, die als Sponsorbank für die Herausgabe von Mastercard-Debitkarten und als Einlagenkreditinstitut agiert.

Die Forcierung der Einführung unseres Today-Programms in den USA ist ein wichtiger Bestandteil unseres Expansions- und Wachstumsplans, meint CEO Marilyn Schaffer. Den Erfolg und die Erkenntnisse, die wir auf dem kanadischen Markt gewonnen haben, werden wir mit unserer ausgereiften Einführungsstrategie und unserem Geschäftsmodell auf diesem deutlich größeren Markt schnell replizieren können.

Über XTM Inc.

XTM, www.xtminc.com, ist ein in Toronto ansässiger Fintech-Innovator im herausfordernden Bankenbereich, der Unternehmen und Arbeiternehmer gleichermaßen dabei unterstützt, Einkommensauszahlungen zu beschleunigen und dabei Bankgebühren zu reduzieren oder zu beseitigen. Wir sind ein globaler Kartenherausgeber und Zahlungsspezialist, der Unternehmen kostenlose Technologien zur Verfügung stellt, um Auszahlungen an Mitarbeiter zu automatisieren und zu beschleunigen, was den Bedarf für Bargeld beseitigen kann. XTM integriert Unternehmen in ein Zahlungsökosystem, das mit einer kostenlosen Mitarbeiter-App und einer Mastercard-Debitkarte mit kostenlosen Bankfunktionen gekoppelt ist. XTM steigert den Unternehmenswert und schafft eine positive Benutzererfahrung.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Marilyn Schaffer

416-400-5629

E-Mail: info@xtminc.com

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, ist ein in der globalen Zahlungsverkehrbranche tätiges Technologieunternehmen. Unser globales Zahlungsabwicklungsnetz verbindet Verbraucher, Finanzinstitute, Händler, Regierungen und Unternehmen in mehr als 210 Ländern und Territorien. Mit den von Mastercard angebotenen Produkten und Lösungen werden alltägliche Handelsaktivitäten wie Shopping, Reisen, die Führung eines Unternehmens und die Finanzverwaltung für jedermann einfacher, sicherer und effizienter. Folgen Sie uns auf Twitter unter @MastercardNews, nehmen Sie an der Diskussion auf dem Beyond the Transaction Blog und tragen Sie sich in unseren Verteiler auf Engagement Bureau ein, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.

Ansprechpartner bei Mastercard:

Sarah Ely

sarah.ely@mastercard.com

914.249.6714

