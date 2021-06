Yale baut Zusammenarbeit mit Philips Hue aus, um den Zutritt ins Haus noch smarter zu machen

Yale, der Experte für Haussicherheit, hat soeben eine Partnerschaft mit Philips Hue bekannt gegeben, dem führenden Anbieter intelligenter Beleuchtungslösungen. Dank der Integration profitieren Verbraucher, die Philips Hue in Verbindung mit dem brandneuen motorgetriebenen Linus? Smart Lock von Yale nutzen, von großartigen neuen Funktionen.

Manche Verbraucher haben schon immer davon geträumt, dass sich die Eingangsbeleuchtung beim Entriegeln der Tür einschaltet, damit sie sich sofort sicher und willkommen fühlen. Andere suchen schon lange nach einem Trick, damit sie beim Verlassen des Hauses nicht vergessen, das Licht auszuschalten ? die neue Integration von Philips Hue und Yale Linus? Smart Lock bietet ihnen genau das!

?Wir als Marke engagieren uns für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und begrüßen darum diese neue Partnerschaft mit Philips Hue sehr. Sie ist sicherlich eine großartige Ergänzung unseres bestehenden Portfolios vertrauenswürdiger Partner und wird unseren Kunden rechtzeitig zur kürzlichen Markteinführung des Linus? Smart Lock neue Funktionen bringen?, sagt Kate Clark, Managing Director Yale EMEA.

Die Alarmanlagen Yale Sync Smart und SR von Yale sind bereits mit Philips Hue von Signify integriert. Die Integration mit Philips Hue wirkt durch die Kombination von Licht und Ton gleich doppelt abschreckend und hält Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Gleichzeitig können sich Hauseigentümer mit eigenen Augen davon überzeugen, dass ihr Zuhause gut geschützt ist.

?Als ein führendes Unternehmen für intelligente Beleuchtungssysteme verbessern wir kontinuierlich die Vernetzung von Philips Hue mit Smart Homes. Daher verfügen wir über ein starkes Ökosystem aus Partnerunternehmen und ?Friends of Hue?, wie zum Beispiel Yale?, sagt Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue bei Signify.? Gemeinsam mit Yale tragen wir dazu bei, den Verbrauchern Sicherheit und Sorgenfreiheit zu bieten, indem wir die Vorteile intelligenter Schlösser mit denen intelligenter Beleuchtung kombinieren?, fügt er hinzu.

Durch die Integration mit Linus? können Konsumenten noch beruhigter sein, denn sie wissen, dass ihr Zuhause geschützt ist, auch wenn sie gerade unterwegs sind. Sie kommen tagtäglich in den Genuss der Magie eines wirklich individualisierten Smart Home-Erlebnisses.

Wenn erst das Linus? Smart Lock an der Haustür und ein Philips Hue Smart Beleuchtungssystem in ihrem Zuhause installiert ist, können sich die Verbraucher auf diese großartigen neuen Funktionen freuen:

Die Eingangsleuchten schalten sich zur Begrüßung ein: Bei der Ankunft schaltet sich die Beleuchtung ein und die Tür entriegelt sich automatisch, damit man sich sicher und willkommen fühlt.

Sorgenfrei das Haus verlassen: Beim Verlassen der Wohnung mit der One-Touch Funktion Verriegeln, wenn sich die Lichter ausschalten. Automatisierte Beleuchtung simuliert die Anwesenheit der Bewohner zuhause, damit sie sich unterwegs keine Sorgen machen müssen.

Bewohner können das Zutrittsrecht zu ihrem Zuhause mit anderen teilen: Gäste fühlen sich wie zuhause, denn Leuchten schalten sich wie von Zauberhand ein und die Tür lässt sich mit dem Mobiltelefon oder an der Tastatur entriegeln.

Türschlösser und Leuchten spielen im privaten Bereich eine so wichtige Rolle, dass es absolut sinnvoll ist, sie gemeinsam und damit optimal zu verwalten. Mit beiden Funktionsbereichen interagieren wir mehrmals am Tag und sie haben sich in den letzten Jahren weit über ihre ursprünglichen Grundfunktionen hinaus entwickelt. Durch die Integration von Zutrittsmanagement und Beleuchtung können Verbraucher das Erlebnis an ihrer Eingangstür noch smarter gestalten.

Als ein führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitslösungen, denen Millionen von Menschen weltweit vertrauen, engagiert sich Yale dafür, sein Smart-Produkt-Ökosystem zu erweitern und Integrationen mit vertrauenswürdigen Partnern anzubieten, die das Smart-Home-Erlebnis der Verbraucher verbessern.

Als ersten Schritt müssen sie einfach ihre Yale Access bzw. Philips Hue Mobile App einschalten.

Über Philips Hue

Philips Hue ist der Weltmarktführer für intelligente Beleuchtung. Mit seinem Angebot an LED-Glühbirnen, Leuchten, Lampen, Sensoren und Schaltern bringt Philips Hue intelligente Beleuchtung in den Alltag. Mit dem intelligenten Beleuchtungssystem kann die Stimmung mit schönen Farben und Lichtszenen eingestellt und bequem Timer und Routinen eingerichtet werden, um sich in der Umgebung sicherer zu fühlen oder das beste Licht für tägliche Aktivitäten zu verwenden und das Leben so viel einfacher zu machen.

Weitere Informationen unter www.philips-hue.com. Folgen Sie uns auf unseren sozialen Kanälen, um auf dem Laufenden zu bleiben: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.

ASSA ABLOY ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Zutrittslösungen und stets bestrebt, die Anforderungen der Endverbraucher in Bezug auf Sicherheit und Komfort zu erfüllen. Seit seiner Gründung im Jahr 1994 ist ASSA ABLOY von einem regionalen Unternehmen zu einer internationalen Unternehmensgruppe mit etwa 47.000 Beschäftigten, Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und einem Jahresumsatz von fast SEK 71 Milliarden herangewachsen. Im schnell wachsenden Segment für elektromechanische Sicherheit hat ASSA ABLOY eine Führungsposition in Bereichen wie Zutrittskontrolle, Identifizierungstechnologie, Eingangsautomatisierung und Hotelsicherheit inne.

Über Yale

Yale ist eine der ältesten internationalen Marken der Welt und einer der bekanntesten Namen in der Schließindustrie. Linus Yale jr., Inhaber eines Familienbetriebs in Amerika, hatte mit einem Schließmechanismus experimentiert, der vor über 4000 Jahren erstmals im alten Ägypten zum Einsatz gekommen war. So erfand er die berühmte Stiftzuhaltung, die bis heute in der Sicherheitsindustrie großflächig Verwendung findet.

Im frühen 20. Jahrhundert expandierte das Unternehmen weltweit und beschäftigte über 12.000 Menschen. Im August 2000 wurde Yale von der ASSA ABLOY Group übernommen.