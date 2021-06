Yales bisher smartester Hausalarm kommt mit allen Integrationen, die du brauchst

Mit dem Sync Smart Home Alarm von Yale hast du die volle Kontrolle über deine Haussicherheit von deinem Smartphone, Tablet, deiner Smartwatch oder deinen bevorzugten Sprachassistenten aus und kannst gleichzeitig die smarte Beleuchtung von Philips Hue integrieren.

Haushalte in ganz Europa genießen den zusätzlichen Komfort, den Yale in ihr Leben bringt, und der neueste selbstüberwachte Smart Home Sync Alarm macht da keine Ausnahme. Pünktlich zur Sommerurlaubssaison ist der Sync Alarm erhältlich und gibt dir das sichere Gefühl, dass dein Haushalt geschützt ist, egal ob du zu Hause oder unterwegs bist. Die neuesten Integrationen geben dir die Möglichkeit, deine Haussicherheitsanforderungen zu personalisieren, somit hast du eine Sache weniger, um die du dich sorgen musst. Und das alles, ohne dass du zusätzliche Abonnementgebühren zahlen musst.

Wenn man an den Sommer denkt, schweifen die Gedanken automatisch zu Stränden, Schwimmbädern, Picknicks und Zeit draußen zu verbringen. Obwohl Sicherheit in dieser Zeit vielleicht nicht im Mittelpunkt unserer Gedanken steht, ist es von zentraler Bedeutung, dass wir unser Zuhause das ganze Jahr über und besonders in den Sommermonaten sicher halten.

Unsere Nachbarn zu bitten, die Post in unserer Abwesenheit entgegen zu nehmen, die wertvolleren Gegenstände zu verstecken und sicherzustellen, dass alle Fenster und Türen richtig verschlossen sind, sind nur einige der Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass unser Zuhause während unserer Abwesenheit geschützt ist. Ein guter Anfang ist jedoch der Kauf eines Smart Home Alarm, der garantiert eine starke Abschreckung für potenzielle Einbrecher darstellt.

Der Sync Smart Home Alarm von Yale wurde bei den renommierten DIY Week Awards im Vereinigten Königreich für sein intelligentes Design ausgezeichnet und zum Sicherheitsprodukt des Jahres gewählt. Der Smart Alarm ist ein perfektes Beispiel für Exzellenz und Innovation im DIY- und Smart Home-Bereich.

?Was den Smart Home Sync Alarm wirklich von anderen Lösungen auf dem Markt unterscheidet, sind die 180 Jahre Sicherheitserfahrung, die in ihm stecken, und die verschiedenen Integrationen, die er dem Verbraucher bietet. Er ist ein diskreter Alarm, der Sicherheit und Einfachheit vereint und perfekt in das moderne Zuhause von heute passt.? ? sagte Thomas Moser, Vizepräsident Yale & Smart Residential ? EMEA.

Der Sync Smart Home Alarm ist kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, der Apple Watch*, Philips Hue und mehr. Die Integrationen bieten den Verbrauchern ein wirklich vernetztes Smart Home-Erlebnis und ein zusätzliches Maß an Sicherheit.

Die Sync Alarm-Integration mit den smarten Philips Hue-Leuchten ist perfekt für alle, die diesen Sommer verreisen möchten. Sie kombiniert Licht und Ton, um die ultimative doppelte Abschreckung zu schaffen und Einbrecher abzuhalten. Wenn der Alarm aktiviert ist, leuchtet die farbige Philips Hue-Umgebungsbeleuchtung auf, um anzuzeigen, dass das System scharfgestellt ist, und bei einem Einbruch blinken die Lichter rot, um die Nachbarn zu alarmieren.

Du bleibst diesen Sommer zu Hause? Jetzt musst du dir keine weiteren Gedanken darübermachen, was unten vor sich geht, wenn du oben bist. Dank der Teilscharfschaltung können Verbraucher den Alarm im Erdgeschoss über die Yale Home App oder den Sprachassistenten ihrer Wahl aktivieren, während sie sich im Obergeschoss aufhalten, und so jederzeit Bescheid wissen, was im Rest des Hauses passiert.

Wenn etwas Unerwartetes eintritt, wird der Alarm ausgelöst und der Verbraucher direkt durch eine Benachrichtigung auf sein Telefon informiert, ohne sich bewegen zu müssen. Die Optionen zum Scharfschalten, Unscharfschalten und Teilscharfschalten sowie die Möglichkeit, den Status des Alarms jederzeit zu überprüfen, sind über die Yale Home App verfügbar.

Der Sync Smart Home Alarm wurde für eine einfache Installation mit bereits vorverbundenem Zubehör entwickelt, welches in der Verpackung enthalten ist. Um ihre Hausalarmanlage zu erweitern, können Verbraucher einfach weiteres Zubehör erwerben, das am besten zu ihrer Immobilie passt, ohne dass Schrauben verwendet werden müssen. Dies macht es perfekt für jede Art von Zuhause sowie für Eigentümer und Mieter gleichermaßen. Mit der Möglichkeit, bis zu 40 Zubehörteile zu einem einzelnen System hinzuzufügen, ist Sync ein ideales Produkt, um seinen Benutzern ein individuelles Sicherheitserlebnis zu verschaffen.

Darüber hinaus profitieren Hausbesitzer von Syncs erweiterter Reichweite von 200 m, die es ihnen ermöglicht, Nebengebäude wie z. B. Garagen zu sichern. Mit der Geolokalisierungsfunktion werden verschiedene Alarmfunktionen basierend auf dem GPS-Standort des Benutzers ausgelöst. Zum Beispiel die Erinnerung daran, den Alarm zu aktivieren, wenn sie das Haus verlassen, was für sie smarte Sicherheit für den echten Alltag bedeutet.

Für ein umfassendes Smart Home-Erlebnis lässt sich Sync auch mit den Yale Innen- und Außenkameras integrieren und ist über die Yale Home App vollständig steuerbar.

Weitere Informationen über den neuen Sync Smart Home Alarm von Yale findest du unter: Übersicht Yale smarte Alarme (yalelock.de)

* Apple Watch Serie 2 oder höher.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit gerecht werden. Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich ASSA ABLOY von einem regionalen Unternehmen zu einem internationalen Konzern mit rund 48.500 Mitarbeitern, Geschäftstätigkeiten in mehr als 70 Ländern und einem Umsatz von fast 8 Milliarden Euro entwickelt. Im schnell wachsenden elektromechanischen Sicherheitssegment hat der Konzern eine führende Position in Bereichen wie Zutrittskontrolle, Identifikationstechnologie, Eingangsautomatisierung und Hotelsicherheit.

Über Yale

Yale ist eine der ältesten internationalen Marken der Welt und einer der bekanntesten Namen in der Schließindustrie. Linus Yale jr., Inhaber eines Familienbetriebs in Amerika, hatte mit einem Schließmechanismus experimentiert, der vor über 4000 Jahren erstmals im alten Ägypten zum Einsatz gekommen war. So erfand er die berühmte Stiftzuhaltung, die bis heute in der Sicherheitsindustrie großflächig Verwendung findet

Im frühen 20. Jahrhundert expandierte das Unternehmen weltweit und beschäftigte über 12.000 Menschen. Im August 2000 wurde Yale von der ASSA ABLOY Group übernommen.