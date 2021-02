youknow GmbH beschleunigt Wachstumskurs

Die youknow GmbH, München, einer der führenden deutschsprachigen Anbieter im Wachstumsmarkt von Erklärvideos und E-Learning-Lösungen, meldet den Abschluss einer erfolgreichen Finanzierung in Millionenhöhe. Mit einer Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft übernimmt youknow ein Softwarehaus, um seine Marktstellung deutlich auszubauen.

?Die 2007 gegründete youknow ist ein etablierter Produzent von Erklärfilmen und E-Learning-Trainings, einem Thema, das nicht nur in Zeiten von Corona sondern in Unternehmen mit verteilten und internationalen Arbeitskräften und -plätzen stark wächst. Mit einem Team aus 60 Expert/Innen in München und Zürich erstellt youknow für über 700 Kunden, darunter jedes zweite DAX-Unternehmen, die passende Lösung. Eine Erfahrung, die sich in 5.000 Projekten niederschlägt.

Der Erfolg von youknow liegt darin, auch komplexe Thematiken einfach, kurz und verständlich zu reduzieren und anschließend die Inhalte der Zielgruppe adäquat zu vermitteln. Mit der Übernahme des Softwarespezialisten erweitert youknow das Lösungsangebot für die Kunden mit Software für Learning-Management- und Autorentoolsysteme.

?Wir glauben daran, dass es gerade im digitalen Zeitalter Menschen sind, die in Unternehmen den Unterschied machen ? durch ihr Wissen und Können, ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit. Digitales Lernen mit youknow ist Lernen, das Menschen begeistert, motiviert und über sich hinauswachsen lässt. Es beschert elektrisierende Aha-Momente, überzeugt von Ideen und verändert unsere Sicht der Dinge. Mit der BayBG haben wir einen renommierten, langfristig orientierten Investor gefunden, mit dem wir unsere Wachstumsstrategie ausgewogen finanziert fortführen können?, so Geschäftsführer Patrick Wiebe.

BayBG Senior Investment Manager Holger Gerdes: ?Gerade im Zuge der Digitalisierung und des New Works gewinnen digitale Lernwelten und pragmatische E-Learning-Lösungen zunehmend an Bedeutung. Viele Unternehmen setzen bereits auf die wesentlichen Vorteile. Youknow ist in diesem Zukunftsmarkt hervorragend aufgestellt.?

Mit einem investierten Volumen von mehr als 300 Mio. Euro ist die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft einer der größten Beteiligungskapitalgeber vor allem für den bayerischen Mittelstand. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements, die sie in Form von Eigenkapital und Mezzanine einbringt, ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur die Lösung von Sondersituationen oder die Vermögensdiversifizierung der Unternehmerfamilien. Die BayBG agiert als Evergreen-Fonds und unterliegt keinem Exitdruck.