Yourfirm vierfacher Testsieger in Focus-Money-Studie

Yourfirm.de, das Portal für Jobs im Mittelstand, ist erneut Testsieger unter den Spezial-Jobbörsen in Deutschland – 2020 zum zweiten Mal in allen vier geprüften Kategorien. Das ergibt der Deutschland-Test von Focus-Money. Das Wirtschaftsmagazin prämierte das Online-Stellenportal für den Mittelstand als “Beste Jobbörse” unter den Spezialisten. Gleichzeitig liegt Yourfirm.de mit der besten Stellensuche, der besten Internetseite sowie dem besten Service bei den Nutzern auf Platz 1. Dadurch gewann das Jobportal in allen Kategorien und erhielt jeweils das Prädikat “Sehr gut”.

Gesamturteil: Testsieger unter den Spezialisten

Der vierfache Testsieg gesellt sich zu einer ganzen Reihe von Auszeichnungen, die Yourfirm.de bisher als zentrale Anlaufstelle rund um die Karriere im Mittelstand erhalten hat. Dazu gehört etwa das Siegel “Deutschlands beste Online-Portale 2020”, mit dem das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und n-tv die Online-Stellenbörse kurz zuvor prämiert hatten. Bereits im Vorjahr hatte Yourfirm bei den Nutzern schon besonders gut abgeschnitten und im Deutschland-Test von Focus-Money die Bestenliste unter den Spezialisten in allen vier Kategorien angeführt.

“Wir haben seit der letzten Auszeichnung noch vieles verbessert: von der Optik unserer Webseite über die Technik im Hintergrund bis zur Entwicklung neuer Produkte für unsere Kunden. Darum freut es uns besonders, dass hohe Qualität, besonderer Service und Nutzerfreundlichkeit wertgeschätzt und honoriert werden. Wir gehen diesen Weg weiter”, sagt Konstantin Janusch, Geschäftsführer bei Yourfirm.

Deutschlandweite Umfrage mit Methode

In die Studie flossen insgesamt 2.851 Kundenurteile zu 30 Jobbörsen ein, die das Analyse- und Beratungshaus ServiceValue auswertete. Jeder Befragte durfte bei der bundesweiten Umfrage im Mai und Juni 2020 bis zu drei Jobbörsen bewerten, die er in den letzten zwölf Monaten genutzt hatte. Die Teilnehmer der Online-Umfrage mussten für den jeweiligen Anbieter zwölf Teilaspekte bewerten, die anschließend in drei Kategorien überführt wurden. Voraussetzung für die Aufnahme der Jobbörsen waren Marktanteile/Reichweite sowie eine ausreichende Anzahl an Bewertungen.

Mit Yourfirm finden Menschen ihren neuen Job im Mittelstand und mittelständische Unternehmen passende Mitarbeiter. Als eines der führenden und mehrfach ausgezeichneten Jobportale Deutschlands veröffentlicht Yourfirm.de seit 2010 ausschließlich Stellenangebote mittelständischer Arbeitgeber – keine Zeitarbeitsfirmen, Headhunter oder Großkonzerne. Das macht es zur besten Anlaufstelle für alle, denen ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, kurze Entscheidungswege und vielfältige Aufgaben wichtig sind. Diese und weitere Vorteile wissen monatlich über 1 Mio. Stellensuchende zu schätzen, die gezielt nach Karrieremöglichkeiten im Mittelstand und bei Hidden Champions auf www.yourfirm.de suchen. Seit 2018 bringt die yourfirm GmbH mit der Jobbörse www.yourfirm.at auch interessierte Jobsuchende mit mittelständischen Arbeitgebern aus Österreich zusammen.