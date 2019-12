Zahl der ausländischen Altenpfleger seit 2013 um 50.000 gestiegen

Die Zahl der Altenpflegekräfte aus dem Ausland ist seit 2013

deutlich um rund 50.000 gestiegen. Das geht aus Daten der Bundesagentur für

Arbeit (BA) hervor, die der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag) vorliegen.

Demnach waren zum Stichtag 31. März 2013 erst gut 30.000 ausländische Kräfte in

der Altenpflege tätig. Ende März des laufenden Jahres waren es bereits knapp

80.000 ausländische Altenpflegekräfte. Davon sind rund 50.000 als Helfer

beschäftigt. Knapp 30.000 Ausländer arbeiten als Fachkräfte, Spezialisten und

Experten in der deutschen Altenpflege. Insgesamt arbeiteten zum Stichtag Ende

März 2019 knapp 600.000 Beschäftigte in der Altenpflege, wie aus den Daten der

BA hervorgeht. Davon sind 284.000 als Helfer beschäftigt. Rund 305.000 arbeiten

als Fachkräfte, knapp 10.000 als Spezialisten und Experten. Damit zeigen die

Anstrengungen der BA und verstärkt auch der Bundesregierung, den Pflegenotstand

in Deutschland durch ausländische Kräfte vor allem aus Drittstaaten außerhalb

der EU zu lindern, bereits spürbare Wirkungen.

