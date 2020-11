Zebra EC50 – Enterprise Mobilcomputer

Jetzt neu: die bisher flachsten und leichtesten mobilen Computer von Zebra ? die mobilen Enterprise-Computer EC50 WLAN und EC55 WLAN/Mobilfunk. Diese leistungsstarken Geräte für die individuelle Nutzung sind immer verfügbar und einsatzbereit und erfüllen beliebige Anforderungen sowohl in Gebäuden als auch im Außendienst. Sie und Ihre Mitarbeiter profitieren von dem Besten aller Welten ? das vertraute Smartphone-Design gepaart mit der für den Unternehmenseinsatz unverzichtbaren Strapazierfähigkeit sowie sämtliche geschäftlichen Features, die Ihre Mitarbeiter brauchen, um bei persönlicher Produktivität, Zusammenarbeit und technischem Mehrwert neue Maßstäbe zu setzen.

Mit diesem extrem flexiblen Arbeitstier im Hosentaschenformat sorgen Sie für bahnbrechende Mitarbeiterproduktivität. Verstauen Sie es in der Tasche oder in einem Halfter. Nutzen Sie es als Funksprechgerät oder umfassend ausgestattetes PBX-Mobilteil. Setzen Sie es einfach in die optionale Dockingstation ein, um eine vollständige Arbeitsstation mit Monitor, Tastatur und mehr daraus zu machen. Mit einem aufsteckbaren Auslösegriff können selbst scanintensive Aufgaben komfortabel erledigt werden.

In Bezug auf Datenerfassung bieten der EC50 und EC55 umfassende Flexibilität. Der optionale integrierte Enterprise-Scanner ermöglicht die schnelle Erfassung von nahezu beliebigen Barcodes, einschließlich Digimarc, in jedem Zustand ? selbst wenn sie verschmutzt, beschädigt oder mangelhaft gedruckt sind. Mit der 13-MP-Kamera mit Autofokus auf der Rückseite nehmen Sie mühelos hochauflösende Fotos und Videos auf, um Zustand, Rückgabe und mehr zu dokumentieren. Die 5-MP-Frontkamera verbessert die Zusammenarbeit und versieht Videoanrufe mit einer persönlichen Note. Zudem hat man dank dem 5-Zoll-Bildschirm alles im Blick.

Schaffen Sie mehr mit den besten Drahtlosverbindungen. Was die WLAN-Leistung für Sprach- und Datenverbindungen betrifft, werden Ihre Mitarbeiter keinen Unterschied zu Kabelverbindungen feststellen. Das Ergebnis? Kristallklare Sprachanrufe und blitzschneller Bildschirmaufbau dank Fusion von Zebra, Unterstützung für 2×2 MU-MIMO und WorryFree WiFi. Bluetooth 5.0 bietet im Vergleich zu Bluetooth 4.2 die doppelte Geschwindigkeit und die vierfache Reichweite bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch werden die Leistung von Peripheriegeräten und die Akkulaufzeit deutlich verbessert. NFC rundet die Dreierkombination von Drahtlostechnologien ab. Damit können Mitarbeiter durch einfaches Antippen ID-Karten lesen, Drucker koppeln und in Zukunft sogar Zahlungen abwickeln.

Zudem stehen Ihnen all diese Funktionen über einen Arbeitstag hinaus (10?12 Stunden) und mit dem Erweiterungsakku sogar noch länger (bis zu 16 Stunden) zur Verfügung.

Zebra Mobility DNA für den Unternehmenseinsatz stattet den EC50/EC55 mit zusätzlichen Funktionen und Möglichkeiten aus und verbessert dadurch den Bedienkomfort sowie die Sicherheit und Verwaltbarkeit der Geräte. Es gibt Tools, mit denen die Datenerfassung für alle Mitarbeiter zum Kinderspiel wird und die Daten direkt an vorhandene Apps übermitteln ? standardmäßig und ohne Neuprogrammierung. Über 100 zusätzliche Funktionen machen aus Android 10 ein durch und durch für den Unternehmenseinsatz geeignetes Betriebssystem. Mit StageNow können Sie Geräte schnell und einfach auf den Einsatz vorbereiten ? Sie laden sämtliche Einstellungen und Anwendungen innerhalb von Sekunden und deaktivieren Google Mobile-Dienste, um die Gerätesicherheit zu verbessern. Mit PowerPrecision Console können Sie im Nu alternde Akkus, die keine volle Ladung mehr halten, erkennen und aussortieren. Device Diagnostics dient dazu, sämtliche Hauptsysteme eines Geräts blitzschnell zu testen, um herauszufinden, ob Probleme vor Ort gelöst werden können, und durch die Vermeidung der unnötigen Einsendung von Geräten an ein Reparaturzentrum die Betriebszeit zu optimieren. Machen Sie Schluss mit Diebstahl und Schwund von Geräten: Mit Device Tracker finden Sie mühelos verlorene und verlegte Geräte, selbst wenn diese ausgeschaltet sind.

Der EC50 und EC55 bieten einen unübertroffenen Mehrwert und Gesamtnutzen. Die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der EC50/EC55-Geräte hinweg sind nur etwa halb so hoch wie bei Endverbraucher-Smartphones. Mit einem optionalen Zebra OneCare-Supportvertrag sind Support und Sicherheitsupdates für das Betriebssystem während der gesamten Nutzungsdauer der Geräte verfügbar ? bis zu acht Jahre lang. Selbst wenn Ihr Unternehmen jetzt oder in Zukunft andere Zebra-Mobilgeräte einsetzt, vereinfacht die einheitliche Plattform die Portierung von Anwendungen und den IT-Support.

EC50/EC55 ? die mobilen Enterprise-Computer im Stil eines Smartphones für höchste Ansprüche

