Zebra MC9300 mit kostengünstiger Lagersoftware von COSYS

In Distribution Centern und Lagerhallen ruht ein unglaublicher Druck auf die Mitarbeiter, denn Kundenanforderungen werden immer höher und herausfordernder. Immer schneller und immer präziser müssen Kundenbestellungen von den Lagermitarbeitern bearbeitet werden, damit sie rechtzeitig binnen weniger Werktagen beim Kunden eintreffen. Für die Mitarbeiter in Kommissionierung und Versand eine wahre Herausforderung ohne dem passenden Werkzeug. Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet Ihnen COSYS, der Experte für mobile Datenerfassung in der DACH Region, ein intelligentes Komplettsystem an, das Ihnen dabei hilft, Ihre Lagerprozesse effizient und fehlerfrei zu gestalten. Dazu bietet COSYS den extrem robusten Zebra MC9300 mit dem COSYS Bestandsführung Produkt an. Durch Barcodescanning und der COSYS App werden Prozesse wie die Einlagerung oder Kommissionierung digitalisiert, wodurch Durchlaufzeiten und Fehler reduziert werden.

Für den professionellen Unternehmenseinsatz geschaffen

Der Zebra MC9300 ist der Nachfolger des beliebten MC9200 (ehemals Motorola und Symbol) und setzt auf ein modernes Android Betriebssystem, einen intuitiven Touchscreen und einer robusten Tastatur mit unterschiedlichen Layouts. Die Benutzerfreundlichkeit steht im Vordergrund und ermöglicht Mitarbeitern ein schnelles Zurechtkommen mit dem neuen Werkzeug, so dass nicht viel Zeit und Geld in Schulungen investiert werden muss. Auch bei der täglichen Arbeit wird die Benutzerfreundlichkeit merklich spürbar sein, denn die Navigation durch Apps und die Eingabe der Daten ist noch nie so schnell erfolgt. Die Datenerfassung erfolgt über eine der drei integrierten Scanengines, die entweder nur 1D Barcodes, 1D und 2D Barcodes in Standard Range oder 1D und 2D Barcodes in Long Range erfassen können. Ebenfalls stellen die optionalen Kameras auf der Vorder- und Rückseite des MC9300 weitere Möglichkeiten zur Datenerfassung dar. Und sollte der Zebra MC9300 in der Industrie eingesetzt werden, kann dieser auch mit einem DPM Scanner ausgestattet werden, um genadelte, geätzte, gestanzte oder gelaserte DPM Codes zu scannen.

Topleistung auch unter extremen Bedingungen

Der Zebra MC9300 ist das robusteste MDE Gerät am Markt und ist für den Einsatz in den extremsten Umgebungen geschaffen. Alleine mit seiner extrem hohen Sturzfestigkeit übersteht der MC9300 Stürze aus 3 Metern Höhe und auch die Überschlagsspezifikation mit 6000 Stürzen aus 1 Meter Höhe überzeugt von wahrer Robustheit. Wenn es um Toughness und Härte geht, kann keiner ihm das Wasser reichen. Das Gehäuse besitzt eine Versiegelung nach IP67 und IP65 und ist damit wasser- und staubdicht, also perfekt für den Einsatz in Lager, Fertigung oder Außenbereichen. Für den Fall der Fälle, dass Sie den Zebra MC9300 in noch extremeren Umgebungen einsetzen wollen, gibt es spezielle Modelle für Kühlhäuser und Gefahrengüter.

Nichts dem Zufall überlassen mit COSYS Hardware Services

Wenn Sie nichts dem Zufall überlassen wollen und Ihren Zebra MC9300 vor Schäden und Problemen absichern wollen, bietet COSYS Ihnen kundenindividuelle Hardware Service Vereinbarungen an. COSYS übernimmt im Rahmen der Vereinbarung das Gerätehandling, die Pflege und die Wartung Ihrer Geräte, so dass Sie sich um nichts mehr kümmern müssen, außer COSYS zu informieren, wenn etwas nicht stimmt. COSYS übernimmt für Sie die Gerätekonfiguration, die Systemintegration und den Rollout und den Support bei Firmware- und Hardwareproblemen. In Schadensfällen übernimmt COSYS erfahrenes Techniker Team die Reparatur Ihrer Geräte und stellt Ihnen vergleichbare Ersatzgeräte kostenfrei zur Verfügung. Mit COSYS Hardware Service Vereinbarungen sichern Sie sich bestens gegen kostspielige Ausfallzeiten ab. Lassen Sie sich von unseren Experten noch heute beraten!

Bestandsführung Produkt Lagersoftware

Ein MDE Gerät ohne MDE Software ist noch nicht das effiziente Werkzeug, das Unternehmen benötigen. COSYS bietet daher zum Zebra MC9300 die intelligente Bestandsführung Software an, die Ihnen bei der Lagerverwaltung dabei hilft, einen besseren Überblick zu bewahren. Die Bestandsführung gehört mit zu COSYS standardisierten Softwareprodukten, die sich mit einer schnellen Inbetriebnahme und überschaubaren monatlichen Kosten auszeichnen. Dadurch, dass die Software in der COSYS Cloud betrieben wird, kommen auf Sie keine IT-Aufwände zu, da COSYS sich um das Hosting und die Bereitstellung der Software kümmert. Über eine stabile Internetverbindung können Sie über den browserbasierten COSYS WebDesk auf die Bestandsführung Software zugreifen und Ihre Lagerdaten einsehen und bearbeiten. Auftragsdaten und Bestandsdaten werden durch WLAN an die COSYS App auf dem Zebra MC9300 übermittelt und den mobilen Lagermitarbeitern bereitgestellt. Je nach Kundenanforderungen und -bedürfnisse stehen drei verschiedene Versionen zur Verfügung, die sich im Modulumfang und Funktionsumfang unterscheiden und sich preislich nach dem entsprechenden Umfang richten. So zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich benötigen und müssen nicht mit unerwarteten Mehrkosten rechnen. Wenn Sie Fragen haben oder mehr Informationen über COSYS Bestandsführung Produkt benötigen, können Sie sich jederzeit von unseren Warehouse Experten beraten lassen.

