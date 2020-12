Zebra TC20 oder TC25 Display beschädigt- COSYS MDE Reparatur hilft!

Setzen Sie in Ihrem Unternehmen Zebra TC20 und Zebra TC25 MDE Geräte ein? Dann haben Sie höchstwahrscheinlich schon mal nach einem Sturz des Geräts nach dem Display und den Barcodescanner Fenster geschaut. Diese zwei Komponenten stellen kleine Schwachstellen in der Robustheit des Zebra TC20 und des Zebra TC25 dar und können bei Stürze schnell beschädigt werden. Gerissene Displays und Scanner Fenster beispielsweise beeinträchtigen die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und sorgen im Ernstfall für einen Ausfall des Geräts. Oftmals funktioniert dann das Display oder der Scanner nicht mehr, sobald Risse in dem Glas vorzufinden sind. Bei diesen und weiteren Schäden hilft Ihnen COSYS mit einem eigenem Reparaturservice, der Ihre beschädigten Geräte repariert und aufbereitet, damit Sie wieder reibungslos mit ihnen arbeiten können.

Kostengünstige MDE Reparatur des Zebra TC20 / Zebra TC25

COSYS unterstützt Sie dabei Ihre Barcodescanner und MDE Geräte im Unternehmen wieder Instand zu setzen und so eine langjährige und rentable Nutzung Ihres AutoID Systems zu ermöglichen. Durch die Reparatur Ihrer defekten Zebra TC20 / TC25 Geräte, als auch anderen MDE Geräten kann COSYS den Lebenszyklus Ihrer Geräte verlängern und somit den kommenden Systemwechsel hinauszögern. Dadurch haben Sie mehr Zeit, sich für den großen Wechsel auf neue Technologien vorzubereiten.

Mit COSYS unvergleichlichem KnowHow im Bereich der mobilen Datenerfassung und einem erfahrenen Technikerteam bieten wir Ihnen umfangreiche professionelle Services und Supportleistungen für Ihr Barcodescannersystem an. Von einfachen Reparaturen einzelner Gerätekomponenten wie Displays, Tastaturen, Platinen oder Scanner bis hin zur Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres Systems deckt COSYS alle Aspekte ab. Auch bieten wir Ihnen für Ihr Barcodescannersystem maßgeschneiderte Wartungsverträge an, damit Sie Ihre bestehenden Geräte dank dem richtigen Ansprechpartner auch langfristig einsetzen können. Den Reparaturservice rundet COSYS mit umfassenden Reparaturdienstleistungen für Geräte der Hersteller Zebra, TSC, Valentin, Datalogic, Honeywell, PSION, Motorola und COGNEX ab. Dank einem mehrere Tausend Teile umfassenden Ersatzteillager ist immer für vorhandene Ersatzteile gesorgt, so dass COSYS Ihre defekten Geräte in Windeseile zu kostengünstigen Konditionen reparieren kann.

Schicken Sie Ihr defektes Zebra TC20 / TC25 oder ähnliches MDE Gerät mit unseren Servicebegleitschein zu uns und lassen Sie es professionell von einem unserer erfahrenen Techniker überprüfen. Anhand einer ausführlichen Fehleranalyse gehen wir der Ursache auf den Grund und erstellen für Sie einen kostenlosen Kostenvoranschlag, den Sie jederzeit annehmen können. Bei Freigabe des KVA widmen wir uns der Instandsetzung Ihres Geräts, so dass Sie innerhalb weniger Tage es in eine Top Zustand zurückerhalten.

Ihre Vorteile durch die MDE Reparatur bei COSYS:

Kostengünstige MDE Gerät Reparatur

Reparatur sämtlicher Gerätetypen aller Hersteller

Kurze Reparaturzeiten

Erstklassiger Service und Support

Wartungsverträge für eine langfristige Instandhaltung

Ein Ansprechpartner für das Komplettsystem

Weitere Hardware Dienstleistungen

Neben der Reparatur von MDE Geräten, Handscannern, Etikettendruckern und AIDC Zubehör bietet COSYS viele weitere Dienstleistungen für AIDC Hardware an. So bieten wir für kurzzeitige Hoch- oder Saisonphasen, bei denen zusätzliche Geräte benötigt werden, unsere beliebten MDE Mietgeräte an, die Sie für den entsprechenden Zeitraum zu kostengünstigen Konditionen mieten können. Neben klassischen Windows MDE Geräten von Datalogic oder Motorola bieten wir auch moderne Android Geräte zur Miete an. Sollten Sie kein Interesse an einer Gerätemiete haben, stehen wir auch hier für Sie zur Verfügung. Unsere Experten beraten Sie gerne zum Neukauf und stellen Ihnen verschiedene Geschäftsmodelle vor. Optional bieten wir zum Neukauf zusätzliche Hardware Service Vereinbarungen an, die Ihnen das Gerätehandling im Problemfall erleichtern.

Ob Neugeräte oder Refurbished Geräte, COSYS steht Ihnen vor, während und nach dem Kauf zur Seite, damit Sie von einer maßgeschneiderten Lösung profitieren können. Haben Sie alte MDE Geräte, die Sie loswerden wollen? Gerne können wir die Entsorgung mit dem Neukauf kombinieren, in dem wir Ihnen für Ihre alten Geräte noch ordentliche Rabatte anbieten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an unter +4950629000.

Mehr über COSYS

COSYS ist Ihr Ansprechpartner für das komplette AIDC System, von Hardware und Zubehör über innovative MDE Softwarelösungen und Dienstleistungen für das Komplettsystem, damit Sie von rationalisierten und somit effizienten Wertschöpfungsprozessen profitieren. COSYS bietet dafür umfangreiche Komplettlösungen für die Lagerverwaltung, Transportplanung, Inhouse Paketverteilung, Inventur und Filialbewirtschaftung an, die Sie dank Softwarebausteinen an Ihre Bedürfnisse perfekt anpassen können. Optional haben Sie bei jeder COSYS Lösung die Wahl, ob die Lösung als SaaS Lösung in der COSYS Cloud gehostet wird oder als On Premise auf Ihren Servern betrieben wird. Eine optionale ERP Schnittstelle zu Microsoft Dynamics NAV, SAP S2 HANA, SAGE 100, Proalpha und vielen Weiteren runden unsere Lösungen ab, damit Sie immer und überall auf die aktuellsten Daten zurückgreifen können.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.