Zebra TC21/TC26-HC – Mobiler Computer

Mit den kostengünstigen mobilen Computern TC21-HC mit WLAN und TC26-HC mit WLAN und Mobilfunk können Sie aIlen klinischen und nicht-klinischen Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegebereich Tools an die Hand geben, die sie für effizienteres und genaueres Arbeiten und damit eine optimale Patientenversorgung benötigen. Es gibt Modelle mit WLAN oder WLAN und Mobilfunk, sodass Sie alle Mitarbeiter vernetzen können, von Krankenpflegern und -pflegerinnen im Krankenhaus über häusliche Pflegekräfte bis zu den vielen Mitarbeitern in anderen wichtigen Bereichen wie Umwelt- und Gebäudedienstleistungen, Patiententransport und Krankenhausverpflegung ? selbst während sie auf großen Klinikgeländen zwischen Gebäuden unterwegs sind.

Als Teil der ?ultimativen Serie? von Zebra zeichnen sich diese kleinen, handlichen Touch-Computer von Zebra durch ein neues Maß an Funktionen zum günstigen Preis aus. Modernste Mobiltechnologie bedeutet überlegene Zukunftssicherheit. Der fortgeschrittene Prozessor liefert Desktop-Leistung für alle Ihre Sprach- und Datenanwendungen. Das Betriebssystem Android 10 bringt mehr Sicherheit, bessere Geräteinteraktionen und besseres Audio. Und die integrierte Unterstützung für Android 11 bedeutet höhere Zukunftssicherheit. Das so gut wie wasser- und staubdichte, strapazierfähige Design wird mit allem fertig: Tropfen, Schnee, Regen, Hitze und Frost. Mit 10 Stunden Lebensdauer hält ein Akku eine ganze Schicht lang durch, und die Wechselakkus ermöglichen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, wie er im Gesundheitswesen unerlässlich ist. Die chemikalienbeständigen Kunststoffe für das Gesundheitswesen halten häufigem Desinfizieren zur Verhinderung der Ausbreitung von Keimen stand, und das Gehäuse ist mit einem Minimum an Spalten konstruiert, in denen sich Bakterien ansammeln könnten. In Notfällen kann über eine spezielle Ruftaste im Bruchteil einer Sekunde Hilfe angefordert werden.

Die mobilen Computer TC21-HC/TC26-HC bieten alles, was Ihre Mitarbeiter für optimale Zusammenarbeit benötigen. Die Geräte lassen sich mit Workforce Connect PTT Express, PTT Pro und Voice leicht in ein Funksprechgerät und ein mobiles PBX-Telefon verwandeln. Die nach vorn gerichtete Kamera ist ideal für Videogespräche mit Ärzten und ermöglicht damit eine schnellere und bessere Patientenversorgung ? und ein besseres Patientenerlebnis. Die nach hinten gerichtete 13-MP-Kamera ist ideal zur Übermittlung detailgenauer Fotos einer Wunde an Ärzte, um umgehend Anweisungen zum nächsten Versorgungsschritt zu erhalten. Und der optionale integrierte Scanner liest so gut wie jeden Barcode in jedem Zustand und ist damit ideal, um Genauigkeit bei der Medikamentenverabreichung, Probenentnahme und anderen Aufgaben zu gewährleisten.

Und was Extras anbetrifft, so erhalten Sie mit den kostenlosen Mobility DNA Professional-Tools beispiellosen Mehrwert, denn sie ermöglichen einfachere Dateneingabe, höhere Gerätesicherheit und schnellere Bereitstellung und Anwendungsentwicklung. Mit der optionalen Mobility DNA Enterprise-Lizenz erhalten Sie darüber hinaus Full Fusion für herausragende WLAN-Leistung bei Vollduplex-Sprach- und Daten-Apps, die Möglichkeit, mit einer Betätigung des Auslösers mehrere Barcodes zu scannen, und vieles mehr.

