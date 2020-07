Zebra TC21/TC26 Touch-Computer

PULSA hat nun die Mobilen Touch-Computer TC21 und TC26 von Zebra im Angebot.

Erwägen Sie den Kauf kostengünstiger Mobiltelefone für Ihre Mitarbeiter? Der langlebige Touch-Computer TC21/TC26 der Enterprise-Klasse bietet mehr ? ohne mehr zu kosten. Wählen Sie das Modell mit der passenden Anbindung für Ihre Mitarbeiter ? den TC21 mit nur WLAN oder den TC26 mit WLAN und Mobilfunk. Wählen Sie die Funktionen, die Ihre Mitarbeiter benötigen, um Genauigkeit und Effizienz zu verbessern ? anstatt für Merkmale zu zahlen, die Sie nicht brauchen. Supportpläne sind für kostengünstige Geräte häufig zu teuer, aber der erschwingliche optionale Zebra OneCare? SV-Supportplan bietet umfangreichen Schutz durch die Abdeckung von normalem Verschleiß, technischen Live- und Online-Support, vorrangige Bearbeitung von Reparaturen und mehr.

Das Gerät weist die optimale Größe auf: es ist klein, leicht, mühelos tragbar und lässt sich einfach mit einer Hand bedienen. Die TC21 und TC26 sind die einzigen Geräte in dieser Klasse, die Android 10 bieten ? mit über 50 neuen Sicherheits- und Datenschutzverbesserungen, die Android 10 zur bisher sichersten Android-Version machen, schnelleren und intuitiveren Gesten zur noch einfacheren Interaktion mit Anwendungen, einem neuen Tonverstärker, der bei Verwendung von Kopfhörern eine noch bessere Audioqualität ermöglicht, und vielem mehr. Der große 5-Zoll-HD-Touchscreen bietet viel Platz zum Anzeigen von Anwendungen und ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien leicht ablesbar. Die kostengünstigen TC21 und TC26 sind speziell für den Einsatz in Unternehmen konzipiert ? sie sind wasser- und staubdicht und überstehen Stürze auf Beton ebenso wie Schnee, Regen, Hitze und Kälte. In Bezug auf die kabellose Anbindung lassen die TC21/TC26 keine Wünsche offen ? WLAN, Mobilfunk (nur TC26), Bluetooth, GPS und NFC.

Was die Datenerfassung anbetrifft, so können mit der integrierten 13-MP-Farbkamera auf der Rückseite detailreiche Fotos aufgenommen werden, um Zustellungsnachweise zu erstellen und abgeschlossene Reparaturen oder Schäden an gelieferten Waren zu dokumentieren. Die Kamera ist zudem für die gelegentliche Erfassung von Barcodes geeignet. Für Mitarbeiter, die häufig scanintensive Aufgaben erledigen müssen, sind die optionalen Enterprise-Scanmodule SE4710 und SE4100 verfügbar, die eine blitzschnelle Erfassung von nahezu allen 1D/2D-Barcodes unabhängig vom Zustand ermöglichen. Benötigen Sie eine bequeme Freihandlösung? Die Handgelenk-Halterung ermöglicht es Mitarbeitern, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, anstatt auf die Handhabung des Geräts. Entscheiden Sie sich für einen Akku mit erweiterter Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden, der den Einsatz in langen Schichten ermöglicht. Außerdem ist eine optionale 5-MP-Frontkamera für Videogespräche verfügbar, damit Techniker im Außendienst mehr Reparaturen sofort abschließen können.

Dank integrierter Unterstützung von VoLTE und VoWiFi können sich Ihre Mitarbeiter auf erstklassige Sprachqualität in Mobilfunknetzen und über WLAN verlassen.Wenn es um die Vernetzung von Mitarbeitern zur Verbesserung der Zusammenarbeit geht, ist kein anderes Gerät besser ? oder schneller. Erwerben Sie eine Lizenz für Push-to-Talk (PTT) Express (ein Mobility DNA-Tool) und installieren Sie den Client auf dem TC21/TC26 und anderen kompatiblen Mobilgeräten von Zebra, um sofort Push-to-Talk-Funktionen in Ihrem vorhandenen WLAN zu erhalten ? so einfach ist das. Wenn Sie PTT über Mobilfunknetze und WLAN benötigen, integrieren Sie Ihre TC26-Geräte einfach in das abonnementbasierte Workforce Connect? PTT Pro. Damit sind Mitarbeiter im Außendienst und im Betrieb per Knopfdruck miteinander verbunden. Das optionale Workforce Connect Voice stattet Ihre Geräte mit umfassenden PBX-Funktionen sowie einer anpassbaren Benutzeroberfläche aus, die eine problemlose Nutzung selbst komplizierter Telefoniefunktionen ermöglicht.

Jedes Gerät verfügt standardmäßig über Mobility DNA Professional, eine Suite von leistungsstarken kostenlosen Tools. Damit ist der TC21/TC26 eine Klasse für sich. Die Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit, sodass Sie Ihre Geräte einfach in Betrieb nehmen, sofort Daten erfassen und in Ihre Anwendungen übertragen und die Geräte schützen können. Brauchen Sie erweiterte Tools? Mit einer Mobility DNA Enterprise-Lizenz erhalten Sie leistungsstarke erweiterte Tools, die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität und einfache Geräteverwaltung neue Maßstäbe setzen.

Die TC21/TC26 bieten hohen Mehrwert ? Sie erhalten sämtliche Business-Funktion, die Ihre Mitarbeiter brauchen, um Aufgaben schneller zu erledigen, in einem Gerät, das in Bezug auf Größe und Preis einem Mobiltelefon entspricht.

