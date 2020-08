Zebra ZQ300-Serie – Mobile Belegdrucker

.

PULSA verkauft nun die neuen Zebra Mobildrucker aus der ZQ300-Serie für den Innen- und Außeneinsatz.

Indoor-Modell

Die Mobildruckfunktionen, die Ihnen in Ihrer Filiale zur Verfügung stehen, wirken sich direkt auf die Qualität des Kundendienstes sowie auf die Produktivität der Mitarbeiter aus. Dank der Belegdruckfunktion können Mitarbeiter Zahlungen überall in der Filiale abwickeln, um Kaufabbrüche zu vermeiden, das Einkaufserlebnis zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Und über den mobilen Etikettendruck sind Mitarbeiter jederzeit in der Lage, Preisänderungen vorzunehmen und Regaletiketten schneller und genauer zu überprüfen ? und haben so mehr Zeit, sich um die Kunden zu kümmern und kostspielige Fehlauszeichnungen zu verhindern.

Die Zebra ZQ300-Serie unterstützt die Papierbreiten 58 mm und 80 mm und schneidet in allen Bereichen hervorragend ab. Mit diesem kompakten, leichten mobilen Drucker, der für die einfache Bedienung mit einer Hand konzipiert ist, können Mitarbeiter den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten. Unsere einzigartigen patentierten Akku- und Akkuverwaltungstechnologien sorgen für lange Laufzeiten, sodass der Akku eine ganze Schicht lang durchhält. Was die Robustheit anbetrifft, ist die ZQ300-Serie in ihrer Klasse führend. Dank Unterstützung von 802.11ac und Bluetooth 4.0 bietet sie hochmoderne Drahtlosverbindungen und hohe Geschwindigkeiten. Die ZQ300-Serie nutzt zudem Link-OS? und wird von unserer leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die durch bessere Performance, einfachere Fernverwaltbarkeit und unkomplizierte Integration für ein überzeugendes Druckerlebnis sorgt. Die ZQ300-Serie ? die preisgünstigen kleinen mobilen Drucker mit großem Nutzen für Ihr Unternehmen.

Outdoor-Modell

Ihre Außendienstmitarbeiter stellen Belege manuell aus ? diese Zeit könnten sie damit verbringen, sich intensiver um noch mehr Kunden zu kümmern. Sie wollen die Belegerstellung mit einem mobilen Drucker automatisieren, aber die Liste der Anforderungen ist lang. Sie brauchen einen kleinen mobilen Drucker, der den Elementen trotzt, unter nahezu allen Umgebungsbedingungen Belege in hoher Qualität druckt, dessen Akku selbst die längsten Arbeitsschichten durchhält und der über eine vorinstallierte Fernverwaltungslösung verfügt ? all das zu einem Preis, der das Budget schont.

Die neuen kompakten mobilen Drucker der ZQ300-Serie schneiden in allen Bereichen hervorragend ab. Die Drucker der ZQ300-Serie unterstützen die Papierbreiten 58 mm und 80 mm und weisen das perfekte Format auf ? ein schlankes Profil und geringes Gewicht, sodass sie überall Platz finden. Die ZQ300-Serie ist für die Anforderungen beim Einsatz in Außenbereichen gerüstet. Dank des strapazierfähigen Gehäuses sehen die Drucker trotz der unvermeidlichen täglichen Stürze stets wie neu aus und drucken selbst bei extremer Hitze, Kälte, Regen und Schneefall zuverlässig und in hoher Qualität. Erstklassige Akku- und Energieverwaltungstechnologie sorgt dafür, dass jeder Mitarbeiter ausreichend Strom für jede Schicht hat. Die ZQ300-Serie nutzt zudem Link-OS? und wird von unserer leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die durch bessere Performance, einfachere Fernverwaltbarkeit und unkomplizierte Integration für ein überzeugendes Druckerlebnis sorgt. Die ZQ300-Serie ? die preisgünstigen kleinen mobilen Drucker mit großem Nutzen für Ihr Unternehmen.

Zebra ZQ300-Serie – Mobile Belegdrucker