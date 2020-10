Zefr weitet globalen Einfluss aus – Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams und Kenny Spangberg leiten EMEA-Vertrieb

Drei Veteranen der Branche bündeln ihre Kräfte, um im EMEA-Raum den steigenden Bedarf an User-gerechtem Content abzudecken

Zefr ist mit seiner Plattform der führende unabhängige Anbieter von User-gerechten Kontextdaten für YouTube und Facebook. Das Unternehmen hat Ross Nicol zum stellvertretenden Vorsitzenden für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Ultano Kindelan Williams erhielt die Stelle des Commercial Director für Südeuropa, während Kenny Spangberg als Commercial Director die nordischen Länder abdeckt. Die drei Führungskräfte sollen im EMEA-Raum gemeinsam das Wachstum der Marke Zefr vorantreiben und die Markenbekanntheit des aufstrebenden Anbieters von Kontextdaten steigern. Nicol arbeitet von London aus, während Spangberg in Schweden sitzt. Kindelan leitet die Geschäfte im Raum Südeuropa von Madrid aus.

“Durch den wachsenden Bedarf an standardisierten Lösungen für eine User-gerechte Markendarstellung steigt auch die weltweite Nachfrage nach den Kontextdaten von Zefr. Auch das Thema Datenschutz wird immer wichtiger. Es war uns wichtig, mit lokalen Vertretungen auf diese Nachfrage zu reagieren”, so Rich Raddon, einer der Zefr-Gründer und -Geschäftsführer. “Wir freuen uns darauf, mit unserer leistungsstarken Führungsriege aus Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams und Kenny Spangberg unser Wachstum im EMEA-Raum voranzutreiben.”

Die Kontextdaten der Zefr-Plattform nutzen Unternehmen und Werbefachleute weltweit, um sowohl auf YouTube als auch auf Facebook ihre Brand Suitability zu optimieren. Statt auf althergebrachte Tools wie Keywords und semantische Datenmodelle setzt Zefr auf eine patentierte Strategie, die echte Mitarbeiter mit in den Prozess einbindet. Zefr kombiniert praktisch menschliche Intelligenz mit maschinellem Lernen, um dadurch Informationen zur Brand Suitability zu gewinnen. Die Kontextdaten lassen sich in über 46 Sprachen aktivieren – ein ganz entscheidender Faktor für global operierende Marken. Mit der Expansion installiert Zefr im EMEA-Raum die Infrastruktur eines Marktführers, der sich auf den größtmöglichen Erfolg seiner Kunden ausrichtet.

“Es freut mich sehr, dass wir in der strategisch wichtigen Phase, in der sich unsere Branche befindet, unsere Kontextdaten-Plattform auf den EMEA-Raum ausweiten können”, erklärt Nicol. “Die Brand Suitability spielt auf YouTube und Facebook eine immer größere Rolle. Auch der Datenschutz in Verbindung mit der DSGVO wird immer wichtiger. Zefr ist mit seinen Kontextdaten die ideale Lösung für Marketingexperten in Europa, im Nahen Osten und in Afrika.”

Ross Nicol hat in den letzten Jahren für internationale Werbetechnik-Unternehmen den Vertrieb im EMEA-Raum geleitet. Seine letzten Stationen waren Sharethrough und Telaria. Der in London ansässige Vertriebsexperte leitet die Wachstumsstrategie Zefrs im EMEA-Raum.

Ultano Kindelan Williams wechselt von Fyber zu Zefr. Bei seinem letzten Arbeitgeber war er als stellvertretender Vorsitzender für den Vertrieb in den Regionen EMEA, APAC und LATAM verantwortlich. Mit seiner Erfahrung im internationalen Vertrieb wird er das Wachstum der Kontextdaten-Plattform Zefr vorantreiben. Er konzentriert sich dabei auf die wichtigsten EMEA-Länder, darunter Spanien und Italien. Kindelan Williams bringt über zehn Jahre Erfahrung als leitender Angestellter im Werbetechnik-Vertrieb mit. Er war zuvor bei DoubleClick, EyeWonder und Falk Realtime im Einsatz.

Kenny Spangberg konnte Zefr von GroupM zu sich locken – einem der weltweit führenden Medien-Netzwerke, für das er in Schweden als Chief Digital Officer und Product Officer arbeitete. Bevor er zu GroupM kam, bekleidete Kenny über viele Jahre Führungspositionen in der internationalen Werbebranche – unter anderem als Nordic Director bei DoubleClick, als einer der Gründer von Smartclip Nordics, als European Director bei Spongecell und als Leiter des internationalen programmatischen Marketing bei Widespace. Spangberg wird von Stockholm aus für Zefr den Vertrieb und die Geschäftsstrategie in den nordischen Ländern koordinieren und das allgemeine EMEA-Geschäft unterstützen.

Über Zefr

Zefr ist eine führende Plattform für Kontextdaten. Der Anbieter liefert Unternehmen und Agenturen präzise und effektive Kontextlösungen. Mit der Kontextdaten-Plattform von Zefr können Unternehmen und Agenturen für User-gerechte Videos und andere Inhalte Kontextdaten und Prioritäten im passenden Maßstab auslesen, organisieren und aktivieren. Das Unternehmen ist YouTube Measurement Partner und Facebook Marketing Partner. Es bindet menschliche Intelligenz in eine patentierte Lösung ein, um Unternehmen und Agenturen präzisere und feiner abgestimmte Lösungen für User-gerechte Inhalte auf skalierten Plattformen bereitzustellen. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Außerdem hat das Unternehmen Niederlassungen in New York, Chicago, London, Spanien und Schweden. Weitere Informationen unter: http://zefr.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=294903 9-1&h=1846961318&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2 949039-1%26h%3D1866274775%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fzefr.com%252F%26a%3Dhttp%253A %252F%252Fzefr.com&a=http%3A%2F%2Fzefr.com) .

