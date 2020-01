Zehn Flüge landeten 2019 in Düsseldorf mindestens einen Tag verspätet

Die zehn 2019 in Düsseldorf am stärksten verspäteten Flüge

hatten jeweils eine Verspätung von mindestens einem Tag. Das berichtet die

“Rheinische Post” (Donnerstagsausgabe). Das Klageportal EU-Claim hatte die

Zahlen für die Redaktion zusammengestellt. Die längste Verspätung hatte ein Flug

der Eurowing von Jamaica nach Düsseldorf am 30. Januar, der einen Tag und 23

Stunden hinter der geplanten Zeit abhob. Die zweitlängste Verspätung hatte

Eurowings am 2. März mit einem Tag und 22 Stunden bei einer Verbindung von Punta

Cana in die NRW-Landeshauptstadt. Der Flughafen Düsseldorf teilte der Redaktion

mit, dass im vergangenen 3230 Flüge gestrichen worden waren. 591 Flüge waren

mehr als drei Stunden verspätet. Insgesamt hatte es knapp 226.000 Flugbewegungen

gegeben. Die Zahl der Verspätungen gegenüber 2018 sei aber deutlich

zurückgegangen, erklärte der Airport.

