Zehn Jahre SEO DIVER? Die SEO Suite von ABAKUS feiert Jubiläum

Der SEO DIVER feiert im Jahr 2020 sein Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen. Die SEO-Tool-Sammlung unterstützt Unternehmen, Selbstständige und Hobby-Website-Betreibende bei der Suchmaschinenoptimierung. Zur Weihnachtszeit 2020 hat die SEO Agentur hinter dem SEO DIVER, die ABAKUS Internet Marketing GmbH, den SEO DIVER um das neue Tool ?Redirect Generator? erweitert.

SEO DIVER damals bis heute

Zunächst wurde der SEO DIVER im Jahr 2007 mit dem Zweck entwickelt, individuelle Abfrage-Bedürfnisse der Beschäftigten der SEO Agentur ABAKUS Internet Marketing zu erfüllen. Im Jahr 2010 folgte die öffentliche Vorstellung mit der Einführung der externen Nutzung über ein Abonnement-Modell.

Zum 15-jährigen Bestehen des Unternehmens im Jahr 2017 hat ABAKUS als Anbieter des größten SEO-Forums im deutschsprachigen Raum sich dazu entschieden, der Community etwas zurückzugeben und das SEO-DIVER-Tool-Center für alle kostenfrei zugänglich gemacht. Die Anzahl der Registrierungen beläuft sich mittlerweile auf rund 15.000 Accounts.

Das SEO-Tool-Center wurde über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt. Derzeit bietet es im neuen Website-Design über zwölf verschiedene SEO-Funktionen aus den Bereichen ?Domain Details?, ?Analyse?, ?Keywords? und ?Links?.

Neues SEO-Tool: Der Redirect Generator

Mit Hilfe von dem Redirect Generator können Website-Betreibende einen .htaccess-Code für 301-Weiterleitungen generieren. Der Code für suchmaschinenfreundliche Weiterleitungen kann nach Erzeugung kopiert und in die eigene .htaccess-Datei eingefügt werden.

Weitere Informationen zu dem neuen Tool sind auf der offiziellen Internetseite von dem SEO DIVER unter ?Redirect Generator? verfügbar.

Zwei weitere SEO Tools befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden das Tool-Angebot im kommenden Jahr ergänzen.

Vorstellung der beliebtesten Tools im SEO DIVER

Das Tool ?Keyword Recherche? ermöglicht das Ermitteln von relevanten Suchbegriffen und gibt Auskunft über saisonale Schwankungen sowie das monatliche Suchvolumen. Mit der Keyword-Schnellabfrage kann die Recherche zu mehreren Keywords gleichzeitig durchgeführt werden.

Die Werkzeuge ?LinkCheck? und ?Backlink Verification? erleichtern die Analyse von Backlinkprofilen zu Domains. Während der LinkCheck die Backlinks ausfindig macht und diese mit zusätzlichen Daten anreichert, wurde das Backlink-Verification-Tool dafür entwickelt, jene Verlinkungen hinsichtlich ihrer Qualität zu bewerten.

Ein tieferes Verständnis für relevante Keywords und das Finden externer Verlinkungsmöglichkeiten sind wichtig für eine gelungene Suchmaschinenoptimierung.

Auf folgenden Veranstaltungen gibt es im kommenden Jahr die Möglichkeit, sich live über den SEO DIVER zu informieren:

IHK Hannover Seminar ? Content-Optimierung für SEO am 25.06.2021 mit Kamillo KluthIHK Hannover Seminar ? SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell am 01.07.2021 mit Alan WebbIHK Hannover Seminar ? Linkaufbau: Grundlagen und Tipps am 02.07.2021 mit Anna Pianka

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.