Zehnter Marktplatz für bürgerschaftliches und unternehmerisches Engagement verschoben

Das zehnjährige Jubiläum des Marktplatzes Gute Geschäfte Bonn Rhein-Sieg muss wegen der aktuellen Situation verschoben werden. Das haben die Organisatoren beschlossen. Das Jubiläum soll am 24. September 2021 im Alten Rathaus Bonn nachgeholt werden. ?Uns blieb leider keine andere Wahl, da sich unser interaktives Format zum Einen nicht ins Virtuelle übersetzen lässt und wir zum Anderen insbesondere auf der Seite der gemeinnützigen Organisationen viele Teilnehmer aus Corona-Risikogruppen haben?, sagen Gisela Hein (gh marketing, Swisttal) und Marion Frohn (Behinderten-Gemeinschaft Bonn e.V.).

Die Vorbereitungen für 2021 laufen aber weiter. ?Gerade in der aktuellen Situation gibt es viel Zusammenhalt und zahlreiche Initiativen, um Menschen in ihrer Not Hilfe und Unterstützung zu geben. Unternehmen und ihre Mitarbeitenden engagieren sich für soziale und caritative Zwecke – oft auch in der direkten Nachbarschaft. Dieses Engagement, das wir auch mit unserem Marktplatz sichtbar machen wollen, wird zunehmend wichtiger für Wirtschaft und Gesellschaft?, so Tanja Heine (Freiwilligenagentur der Bundesstadt Bonn) und Michael Pieck (IHK Bonn/Rhein-Sieg). Organisationen und Unternehmen können sich schon jetzt für den CSR-Preis 2021 bewerben.

Beim Marktplatz kommen Organisationen und Vereine in lockerer Atmosphäre mit Unternehmen zusammen und handeln innerhalb einer Stunde gegenseitiges Engagement aus: Fachwissen, Sachleistungen und/oder tatkräftige Unterstützung werden getauscht – nur Geld ist tabu. In den vergangenen neun Jahren haben bereits sehr viele Unternehmen und Organisationen aus Bonn und der Region diese kurzweilige Veranstaltung für ihre Anliegen erfolgreich genutzt. Es sind immer wieder neue Teilnehmer dabei, andere machen jedes Jahr mit – so entstehen jeweils interessante und anregende Begegnungen. Nähere Informationen zum Marktplatz und zum CSR-Preis gibt es unter www.gute-geschaefte-bonn.de.