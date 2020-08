Zeit für offene Fragen zu einzigartiger Software-Plattform!

Sind Sie interessiert an einem Full-Service-Provider für alle finanziellen und administrativen Dienstleistungen, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen? Sind Sie bereits Investor vom One-Stop-Shop eifas, und wollen sich auf dem neuesten Stand halten? Oder haben Sie sich bereits informiert, aber brauchen noch zusätzlichen Input? Dann haben Sie Anfang September die Möglichkeit, die Macher hinter der SaaS (Software as a Service) -Plattform kennen zu lernen und alle wichtigen Fragen zum Unternehmen zu stellen. Die Führungsriege von eifas, des Full-Service Providers für kleine und mittelständische Unternehmen, steht am Donnerstag, 03. September um 16.00 Uhr, allen Neugierigen Rede und Antwort. Die Begegnung findet live und virtuell, mit Hilfe des Meeting-Tools Zoom, statt.

Der Erfolg gibt eifas Recht: Ende Juli hat das Unternehmen für die Weiterentwicklung der Software-Plattform eine Seedmatchkampagne gestartet. Knapp 132.000 Euro konnte der Full-Service-Provider bis jetzt (Stand 25.August) von überzeugten Investoren gewinnen. Mit den neuen Maßnahmen konnte der Umsatz bereits von Juni auf Juli um 37 Prozent gesteigert werden. Das Team von eifas hofft, nach dem virtuellen Live-Event noch weitere Unterstützer für die Plattform begeistern zu können.

Und so funktioniert es: Mit Hilfe der Videomeeting-Plattform Zoom werden eifas-Gründer Moe Dorfner und Geschäftsführer Robert Dotzauer Ihnen online die Benutzeroberfläche unserer Plattform präsentieren – mit all ihren einzigartigen Funktionen. Im Anschluss können Sie direkt den Austausch mit den beiden beginnen. Sie haben damit eine einzigartige, aber einfache Möglichkeit, die Persönlichkeiten, die das “eifas-Schiff” steuern, kennen zu lernen und direkt Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.? Den Link zum Online Meeting auf Zoom veröffentlichen wir rechtzeitig vor dem Treffen. Wenn Sie uns aber schon jetzt ihre Teilnahme an?investors@eifas.org?bestätigen, erhalten Sie eine persönliche Einladung via Mail.

Bevor Sie auf einem Computer oder einem mobilen Endgerät an einem Zoom-Meeting teilnehmen, können Sie die App hier (https://zoom.us/download) herunterladen. Andernfalls werden Sie aufgefordert, Zoom zu installieren, sobald Sie auf unseren Teilnahme-Link klicken.

Moe Dorfner, Robert Dotzauer und das restliche eifas-Team freuen sich auf das virtuelle Kennenlernen. ?Sie sind gerne bereit, Ihnen einen umfassenden Einblick in unsere Plattform für alle administrativen und finanzbasierten Dienste zu gewähren.

Fragen vorab zu eifas oder zur Seedmatch-Kampagne können sie gern schon vor dem Termin per Email an: investors@eifas.org stellen. Und natürlich auch ?jederzeit live während des virtuellen Events.

Die Unternehmensfinanzen zukunftssicher machen, das ist in der heutigen Zeit die Grundlage um auch den Rest des Unternehmens sicher durch die kommenden Jahre zu steuern. Das eifas Netzwerk steht Ihnen dabei nicht nur beim Thema Finanzen als ein starker und kompetenter Partner zur Seite. Mit den internen Service-Lines eifas-consulting, customs, legal, tax und collections können viele Fragen aus den Bereichen Lohn, Arbeitsrecht, Steuern oder Zoll beantwortet werden. Für einen strukturierten Überblick steht Ihnen hierzu der persönliche Client-Manager als Ansprechpartner und Vermittler in das Netzwerk zur Seite. Durch die – auf Unternehmeranspüche zugeschnittene – Online-Plattform eifas sind Buchhaltung, Lohnabrechnung, Mitarbeiterverwaltung und Administration in der Cloud ortsunabhängig, sicher und jederzeit verfügbar. Die Effizienz- und Qualitätssteigerung sowie Konformität wird daher mit diesem Weg der Digitalisierung gleichzeitig ein Kosten und Zeitfaktor, den man nicht vernachlässigen darf um Wettbewerbsfähig bleiben zu können. Oft ist es der erste Schritt, der gesetzt werden muss. Das Team von eifas geht diesen Weg gern mit Ihnen gemeinsam.